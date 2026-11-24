Дівчина вмикає генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Через це фактичні перерви у світлі можуть не збігатися з раніше оприлюдненими погодинними графіками. Мешканців просять ощадливо користуватися електроприладами та стежити за повідомленнями енергетиків, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Аварійні відключення на Харківщині

У вівторок, 24 листопада, на Харківщині застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Обмеження запровадили через вимушені заходи в енергосистемі. Мешканців області закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії та за можливості зменшити використання електроприладів.

Важливо враховувати, що аварійні відключення можуть відбуватися поза межами заздалегідь оприлюднених графіків. Тому попередній розклад погодинних відключень не варто сприймати як актуальний для періоду дії аварійних обмежень.

Які графіки діяли раніше

До запровадження аварійних відключень на 24 листопада в Харківській області планували погодинні обмеження електропостачання протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

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Відповідно до попереднього розкладу, світло мали вимикати за такими чергами:

1.1 — 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–22:30.

1.2 — 00:00–01:30, 06:00–15:30, 19:00–22:30.

2.1 та 2.2 — 08:30–15:30, 19:00–22:30.

3.1 — 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–20:00, 22:30–24:00.

3.2 — 01:30–05:00, 15:30–20:00, 22:30–24:00.

4.1 — 15:30–20:00, 22:30–24:00.

4.2 — 15:30–19:00, 20:00–24:00.

5.1 та 5.2 — 05:00–08:30, 15:30–19:00.

6.1 — 06:00–08:30, 12:00–19:00.

6.2 — 06:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00.

Адреси за кожною чергою можна перевірити на офіційних ресурсах "Харківобленерго". Для промисловості та бізнесу попередньо також передбачали графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00. Енергетична ситуація залишається мінливою, тому мешканцям Харківщини варто стежити за оновленнями від обленерго.

Чому відключення світла не зменшують споживання

Навіть за умов регулярних і тривалих відключень обсяг спожитої електроенергії у побутових споживачів може не зменшуватися. Одна з причин — перенесення основного споживання на години, коли світло знову з'являється. У цей час люди вмикають пральні та посудомийні машини, готують їжу, заряджають гаджети, нагрівають воду бойлерами та користуються іншою технікою.

Крім того, після відновлення електропостачання потрібно заряджати акумулятори, інвертори та портативні зарядні станції, які забезпечували живлення під час відключень. На рівень споживання також впливають сезонні умови. Взимку люди частіше користуються електрообігрівачами, довше вмикають освітлення та активніше нагрівають воду. Додаткове навантаження виникає і тоді, коли через відсутність газу або централізованого опалення мешканці переходять на електричні прилади для приготування їжі, обігріву та побутових потреб.

Зазначимо, що у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Також додамо, що у Харкові планують запустити спільне виробництво ліфтів із чеською компанією Vimislicki Elevators. Перші п'ять підйомників хочуть зібрати вже протягом найближчих шести місяців. Для міста це особливо важливо, адже тисячі ліфтів потребують оновлення, а нове підприємство може забезпечити робочі місця.