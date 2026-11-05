Сбор урожая на поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, аграрии Харьковской области собрали 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В то же время из-за проблем с экспортом продукция дешевеет, а её длительное хранение создает дополнительные риски. В области уже достаточно зерна для внутренних нужд, однако война продолжает наносить удар по сельскому хозяйству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспильне Харьков.

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Влияние войны на аграрный сектор

Российские обстрелы нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству Харьковской области. По данным областной военной администрации, повреждения получили более 700 аграрных предприятий. Также разрушены или повреждены более 1800 единиц техники и оборудования. Пострадали и предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей. Разрушениям подверглись более 40 таких предприятий и около 30 хлебоприемных комплексов. Еще одной проблемой остается сбыт выращенной продукции. Из-за сложностей с работой портов экспортные маршруты через западные регионы ограничены. Это сказывается на ценах и доходах фермеров.

Заместитель начальника Харьковской ОГА Евгений Иванов рассказал «Украинскому радио Харькова», что аграрии вынуждены хранить зерно, которое постепенно дешевеет. В то же время длительное хранение может привести к порче продукции.

"Если взять пшеницу — в прошлом году она стоила 9–10 тысяч за тонну в аналогичный период, сейчас, дай Бог, чтобы было 4,5 тысячи. Это убыток, однозначно. По другим культурам динамика будет аналогичной", — отметил Иванов.

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Сколько зерна собрали в Харьковской области

Из-за боевых действий аграрии не могут полноценно работать на части прифронтовых территорий. В частности, речь идет о Золочевской и Волчанской общинах, части Изюмского района и Боровской общине. На этих территориях сложно проводить полевые работы из-за угрозы атак дронов, управляемых авиабомб и "Шахедов". Кроме того, во многих населенных пунктах продолжается обязательная эвакуация.

Несмотря на это, во время уборки урожая 2026 года область собрала 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 1,8 млн тонн приходится на пшеницу. Её урожайность достигла 46 центнеров с гектара — это на 25 % больше, чем в прошлом году.

Среди других результатов уборки урожая:

ячмень — 256,2 тыс. тонн, урожайность 35,4 ц/га;

горох — 55,8 тыс. тонн, урожайность 25,8 ц/га;

кукуруза — 158,4 тыс. тонн, урожайность 49,8 ц/га;

подсолнечник — 411,8 тыс. тонн, урожайность 25,3 ц/га;

соя — 29,2 тыс. тонн, урожайность 23,2 ц/га;

рапс — 42,2 тыс. тонн, урожайность 27,3 ц/га.

В то же время аграрии уже готовятся к следующему сезону. Под урожай 2027 года в Харьковской области засеяли 207,2 тыс. га озимых культур. Это 71% от прогнозируемой площади. В частности, пшеницей засеяли 204,6 тыс. га, ячменем — 1,9 тыс. га, рожью — 0,7 тыс. га.

Хватит ли области собственного зерна

Несмотря на трудности с экспортом, дефицита зерновой продукции для внутренних нужд Харьковской области не прогнозируется. По расчетам на 2026–2027 годы, потребность области в зерновых и зернобобовых культурах составляет 338,1 тыс. тонн. По словам Евгения Иванова, нынешних объемов производства достаточно не только для обеспечения местных потребностей, но и для поставок продукции в другие регионы и частично на экспорт.

В то же время стоимость зерна будет зависеть от логистики и цен на топливо. Из-за нестабильности этих факторов стоимость продукции может меняться.

Как война отразилась на животноводстве

Сложная ситуация сохраняется и в животноводческой отрасли. Из-за российских атак около 60 сельскохозяйственных предприятий потеряли или ликвидировали животноводство. Погибло более 12 тысяч голов крупного рогатого скота и около 80 тысяч свиней.

По состоянию на 1 октября 2026 года в области насчитывалось:

крупный рогатый скот — 74,9 тыс. голов, на 7,1% меньше, чем в прошлом году;

коровы — 37,7 тыс. голов, на 4,3 % меньше;

свиней — 78,8 тыс. голов, на 19,3% меньше;

овец и коз — 22 тыс. голов, на 3,5 % меньше;

птица — 4 501,3 тыс. голов, на 11,8% меньше.

Как пояснил Евгений Иванов, животноводство было дотационным ещё до полномасштабного вторжения, а теперь работать в этой отрасли стало ещё сложнее. В то же время производства пока хватает для обеспечения потребностей области. С начала 2026 года в Харьковской области произвели 168 тыс. тонн молока и 270 млн яиц. Объем производства яиц вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатели по молоку остались на прошлогоднем уровне.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения поголовье крупного рогатого скота сократилось на 44,1%, свиней — на 48,9%, овец и коз — на 50,1%, птицы — на 21%. Также сократилось производство животноводческой продукции: реализация скота и птицы на убой в живом весе упала на 37,3%, молока — на 50%, яиц — на 29,7%.

Обстрел со стороны РФ

Отметим, что российские оккупанты атаковали управляемой авиабомбой сельскохозяйственное предприятие в селе Аркадовка Шевченковской общины Купянского района Харьковской области. В результате удара 31 октября там вспыхнул пожар, уничтоживший урожай подсолнечника. Также повреждения получило зернохранилище. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 октября враг атаковал ферму в Харьковской области. По сообщению руководителя СВА Александра Гусарова, авиабомбы попали в одно из предприятий животноводческой отрасли. В результате атаки погибли более 30 коров. Предприятие ранее было перемещено из Купянской общины. На момент обстрела на ферме находились работники, однако они не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.