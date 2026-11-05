Збір врожаю на полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри складну безпекову ситуацію, аграрії Харківщини зібрали 2,4 млн тонн зернових і зернобобових культур. Водночас через проблеми з експортом продукція дешевшає, а її тривале зберігання створює додаткові ризики. В області вже вистачає зерна для внутрішніх потреб, однак війна продовжує бити по сільському господарству.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Харків.

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Вплив війни на аграрний сектор

Російські обстріли завдали значних збитків сільському господарству Харківщини. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджень зазнали понад 700 аграрних підприємств. Також зруйновані або пошкоджені понад 1800 одиниць техніки та обладнання. Постраждали й підприємства харчової та переробної галузей. Руйнувань зазнали понад 40 таких підприємств і близько 30 хлібоприймальних комплексів. Ще однією проблемою залишається продаж вирощеної продукції. Через складнощі з роботою портів експортні маршрути через західні регіони обмежені. Це впливає на ціни та прибутки фермерів.

Заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов розповів Українському Радіо Харкова, що аграрії змушені зберігати зерно, яке поступово дешевшає. Водночас тривале зберігання може призвести до псування продукції.

"Якщо взяти пшеницю — торік було 9–10 тисяч за тонну в аналогічний період, наразі, дай Бог, щоб було 4,5 тисячі. Це збиток, однозначно. По інших культурах динаміка буде подібна", — зазначив Іванов.

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Скільки зерна зібрали на Харківщині

Через бойові дії аграрії не можуть повноцінно працювати на частині прифронтових територій. Зокрема, йдеться про Золочівську та Вовчанську громади, частину Ізюмщини й Борівської громади. На цих територіях складно проводити польові роботи через загрозу атак дронів, керованих авіабомб і "Шахедів". Крім того, у багатьох населених пунктах триває обов'язкова евакуація.

Попри це, під час жнив 2026 року область зібрала 2,4 млн тонн зернових і зернобобових культур. З них 1,8 млн тонн становить пшениця. Її врожайність сягнула 46 центнерів з гектара — це на 25% більше, ніж торік.

Серед інших результатів збору врожаю:

ячмінь — 256,2 тис. тонн, урожайність 35,4 ц/га;

горох — 55,8 тис. тонн, урожайність 25,8 ц/га;

кукурудза — 158,4 тис. тонн, урожайність 49,8 ц/га;

соняшник — 411,8 тис. тонн, урожайність 25,3 ц/га;

соя — 29,2 тис. тонн, урожайність 23,2 ц/га;

ріпак — 42,2 тис. тонн, урожайність 27,3 ц/га.

Водночас аграрії вже готуються до наступного сезону. Під урожай 2027 року на Харківщині посіяли 207,2 тис. га озимих культур. Це 71% від прогнозованої площі. Зокрема, пшеницею засіяли 204,6 тис. га, ячменем — 1,9 тис. га, житом — 0,7 тис. га.

Чи вистачить області власного зерна

Попри труднощі з експортом, дефіциту зернової продукції для внутрішніх потреб Харківщини не прогнозують. За розрахунками на 2026–2027 роки, харчова потреба області у зернових і зернобобових культурах становить 338,1 тис. тонн. За словами Євгена Іванова, нинішніх обсягів виробництва достатньо не лише для забезпечення місцевих потреб, а й для постачання продукції в інші регіони та частково на експорт.

Водночас вартість зерна залежатиме від логістики та цін на пальне. Через нестабільність цих складових вартість продукції може змінюватися.

Як війна позначилася на тваринництві

Складна ситуація залишається і в тваринницькій галузі. Через російські атаки близько 60 сільськогосподарських підприємств втратили або ліквідували тваринництво. Загинуло понад 12 тисяч голів великої рогатої худоби та близько 80 тисяч свиней.

Станом на 1 жовтня 2026 року в області налічувалося:

велика рогата худоба — 74,9 тис. голів, на 7,1% менше, ніж торік;

корови — 37,7 тис. голів, на 4,3% менше;

свині — 78,8 тис. голів, на 19,3% менше;

вівці та кози — 22 тис. голів, на 3,5% менше;

птиця — 4 501,3 тис. голів, на 11,8% менше.

Як пояснив Євген Іванов, тваринництво було дотаційним ще до повномасштабного вторгнення, а тепер працювати в цій галузі стало ще складніше. Водночас виробництва поки вистачає для забезпечення потреб області. Від початку 2026 року на Харківщині виготовили 168 тис. тонн молока та 270 млн яєць. Обсяг виробництва яєць зріс на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року, а показники молока залишилися на торішньому рівні.

Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 44,1%, свиней — на 48,9%, овець і кіз — на 50,1%, птиці — на 21%. Також зменшилося виробництво тваринницької продукції: реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі впала на 37,3%, молока — на 50%, яєць — на 29,7%.

Обстріл РФ

Зазначимо, російські окупанти атакували керованою авіабомбою сільськогосподарське підприємство в селі Аркадівка Шевченківської громади Куп'янського району Харківщини. Унаслідок удару 31 жовтня там спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику. Також пошкоджень зазнало зерносховище. На щастя, люди не постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 жовтня, ворог атакував ферму на Харківщині. За повідомленням керівника СВА Олександра Гусарова, авіабомби влучили в одне з підприємств тваринницької галузі. Унаслідок атаки загинули понад 30 корів. Підприємство раніше релокували з Куп’янської громади. На момент обстрілу на фермі перебували працівники, однак вони не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.