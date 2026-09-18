Наезд на пригородный поезд в Харьковской области: есть погибший

Горящий поезд. Фото: Харьковская ОВА

Сегодня утром в Харьковской области враг атаковал пригородный поезд. В результате удара погиб 40-летний мужчина, ещё семь человек получили ранения. Во время эвакуации двое пассажиров получили тяжелые травмы, оставшись на платформе. Кроме того, днем российские войска дважды нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по поезду

Сегодня утром враг атаковал электропоезд в Нововодолажской общине. По предварительным данным, удар нанес беспилотник. В результате атаки погиб 40-летний мужчина. Еще семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. На месте работают профильные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Во время атаки поезд остановили и начали эвакуацию пассажиров. По предварительным данным, двое людей получили тяжкие травмы, поскольку не отошли на необходимое расстояние от подвижного состава и остались на платформе.

Правила для пассажиров

Во время атаки пассажирам важно четко выполнять команды поездной бригады. Если объявлена эвакуация, нельзя оставаться возле поезда или на платформе. После выхода из вагона необходимо отойти не менее чем на 200 метров от подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры. Если поблизости есть укрытие, нужно направляться к нему.

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Если укрытия нет — отойти на безопасное расстояние и оставаться там до дальнейших указаний сотрудников железной дороги. Самостоятельно возвращаться к поезду во время опасности не следует.

Удар по Харькову

Помимо атаки на пригородный поезд, сегодня под ударом оказался Харьков. В 11:47 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении города. Около 12:01 враг нанес ракетный удар по Индустриальному району Харькова. В 12:40 произошел повторный ракетный удар по этому же району. Последствия атак в настоящее время уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на пятницу, 18 сентября, российские военные обстреляли Балаклею Харьковской области. В одном из микрорайонов города произошло два попадания. Повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. Один частный дом был разрушен. Кроме того, в результате атаки были повреждены окна в десяти домовладениях.

Также Новини.LIVE сообщали, что перед рассветом 17 сентября вражеский БПЛА нанёс серьёзные повреждения зданию вокзала Берестина в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяются.