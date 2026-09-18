Удар по приміському поїзду на Харківщині: є загиблий

Палаючий потяг. Фото: Харківська ОВА

На Харківщині сьогодні вранці ворог атакував приміський поїзд. Унаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще семеро людей постраждали. Під час евакуації двоє пасажирів тяжко травмувалися, залишившись на платформі. Крім того, вдень російські війська двічі вдарили ракетами по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по поїзду

Сьогодні вранці ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. За попередніми даними, удар завдав безпілотник. Унаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, вони отримують медичну допомогу. На місці працюють профільні служби, які усувають наслідки обстрілу.

Під час атаки поїзд зупинили та почали евакуацію пасажирів. Попередньо, двоє людей отримали тяжкі травми, оскільки не відійшли на необхідну відстань від рухомого складу та залишилися на платформі.

Правила для пасажирів

Під час атаки пасажирам важливо чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо оголошено евакуацію, не можна залишатися біля поїзда чи на платформі. Після виходу з вагона необхідно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та залізничної інфраструктури. Якщо поблизу є укриття, потрібно прямувати до нього.

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Якщо укриття немає — відійти на безпечну відстань і залишатися там до подальших вказівок працівників залізниці. Самостійно повертатися до поїзда під час небезпеки не варто.

Удар по Харкову

Окрім атаки на приміський поїзд, сьогодні під ударом опинився Харків. Об 11:47 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку міста. Близько 12:01 ворог завдав ракетного удару по Індустріальному району Харкова. О 12:40 стався повторний ракетний удар по цьому ж району. Наслідки атак наразі уточнюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти п'ятниці, 18 вересня, російські військові обстріляли Балаклію Харківської області. В одному з мікрорайонів міста сталися два влучання. Зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарські споруди. Один приватний будинок зруйнувався. Крім того, атака пошкодила скління вікон у десятьох домоволодіннях.

Також Новини.LIVE писали, що перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.