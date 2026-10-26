Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется относительно сухая, но ветреная осенняя погода. Во вторник, 27 октября, в регионе ожидается переменная облачность без осадков, однако синоптики предупреждают о довольно сильном ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

Во вторник, 27 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер будет восточным со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +10…+15 °С.

Прогноз по Харькову

В Харькове 27 октября также ожидается сухая погода без осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8 °С, а днем воздух прогреется до +12…+14 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается стабильной. Согласно данным синоптиков, на 27 октября в Коломаке действует низкий уровень опасности (светло-зеленый класс). В то же время в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован средний уровень пожарной опасности (желтый класс). Спасатели призывают жителей быть внимательными при обращении с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 28–31 октября

В конце недели в регионе сохранится преимущественно сухая погода, однако в конце месяца возможны небольшие дожди:

28 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9 °С тепла, а днём — +12…+17 °С.

29 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +5…+10 °С тепла, днём — +13…+18 °С.

30 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью будет +3…+8°С тепла, а днём — +12…+17°С.

31 октября: облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +5…+10°С тепла, дневная — +10…+15°С.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, а больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.