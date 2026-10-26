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Головна Харків Поривчастий вітер буде на Харківщині: прогноз на вівторок

Поривчастий вітер буде на Харківщині: прогноз на вівторок

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26 жовтня 2026 18:33
Погода у Харкові 27 жовтня: буде сонячно, але вітряно Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині продовжує утримуватися відносно суха, але вітряна осіння погода. У вівторок, 27 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів, проте синоптики попереджають про доволі відчутний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У вівторок, 27 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15°М.

Прогноз по Харкову

У Харкові 27 жовтня також очікується суха погода без опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8°С тепла, а вдень повітря прогріється до +12…+14°С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною. Згідно з даними синоптиків, на 27 жовтня у Коломаці діє низький рівень небезпеки (світло-зелений клас). Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано середній рівень пожежної загрози (жовтий клас). Рятувальники закликають жителів бути уважними під час поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 28–31 жовтня

Наприкінці тижня в регіоні утримуватиметься переважно суха погода, проте наприкінці місяця можливі невеликі дощі: 

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  • 28 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9°С тепла, а вдень — +12…+17°М. 
  • 29 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +5…+10°С тепла, удень — +13…+18°С. 
  • 30 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі буде +3…+8°М тепла, а вдень — +12…+17°С.
  • 31 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі мине без істотних опадів, а вдень можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +5…+10°С тепла, денна — +10…+15°С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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