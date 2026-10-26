Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині продовжує утримуватися відносно суха, але вітряна осіння погода. У вівторок, 27 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів, проте синоптики попереджають про доволі відчутний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У вівторок, 27 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15°М.

Прогноз по Харкову

У Харкові 27 жовтня також очікується суха погода без опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8°С тепла, а вдень повітря прогріється до +12…+14°С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною. Згідно з даними синоптиків, на 27 жовтня у Коломаці діє низький рівень небезпеки (світло-зелений клас). Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано середній рівень пожежної загрози (жовтий клас). Рятувальники закликають жителів бути уважними під час поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 28–31 жовтня

Наприкінці тижня в регіоні утримуватиметься переважно суха погода, проте наприкінці місяця можливі невеликі дощі:

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28 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9°С тепла, а вдень — +12…+17°М.

29 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +5…+10°С тепла, удень — +13…+18°С.

30 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі буде +3…+8°М тепла, а вдень — +12…+17°С.

31 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі мине без істотних опадів, а вдень можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +5…+10°С тепла, денна — +10…+15°С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.