Погода в Харькове и области: прогноз и пожарная опасность

Девушки общаются. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 августа, в Харькове и области будет сухо и тепло. Синоптики не прогнозируют осадков, а днем температура местами достигнет +30 °C. При этом почти на всей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове 30 августа

По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в воскресенье в Харькове осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +12...+14 °C. Днем воздух прогреется до +27...+29 °C.

Погода в Харьковской области 30 августа

В Харьковской области прогнозируется переменная облачность, однако дождей не будет. Юго-восточный ветер будет достигать 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+16 °C, а днем — +25...+30 °C.

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Сухая погода сохранится и в последний день лета. В понедельник, 31 августа, в области ожидается от +11 до +16 °C ночью и от +25 до +30 °C днем. Осадков не прогнозируется.

По прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 30 августа в лесах региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. На обнародованной карте чрезвычайный уровень пожарной опасности обозначен в:

Харькове;

Золочеве;

Богодухове;

Коломаке;

Великом Бурлуке;

Слобожанском.

В то же время высокую пожарную опасность прогнозируют в Изюме и Лозовой, а среднюю — в Берестине.

Карта пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" для почтения памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.