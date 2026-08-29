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Головна Харків На Харківщині буде спекотно: синоптики попередили про небезпеку

На Харківщині буде спекотно: синоптики попередили про небезпеку

Ua ru
29 серпня 2026 18:39
Погода у Харкові та області: прогноз і пожежна небезпека
Дівчата спілкуються. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 30 серпня, у Харкові та області буде сухо й тепло. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура місцями сягатиме +30 °C. Водночас майже на всій території області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Погода у Харкові 30 серпня

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, у неділю в Харкові опадів не очікується. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +12...+14 °C. Вдень повітря прогріється до +27...+29 °C.

Погода у Харківській області 30 серпня

На Харківщині прогнозують мінливу хмарність, однак дощів не буде. Південно-східний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °C, а вдень — +25...+30 °C.

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Суха погода збережеться і в останній день літа. У понеділок, 31 серпня, в області очікується від +11 до +16 °C уночі та від +25 до +30 °C вдень. Опадів не прогнозують.

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, 30 серпня у лісах регіону зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. На оприлюдненій карті надзвичайний рівень пожежної небезпеки позначений у:

  • Харкові;
  • Золочеві;
  • Богодухові;
  • Коломаку;
  • Великому Бурлуці;
  • Слобожанському.

Водночас високу пожежну небезпеку прогнозують в Ізюмі та Лозовій, а середню — у Берестині.
 

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Карта пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

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Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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