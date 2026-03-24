На Харьковщине дрон попал в электропоезд: погиб человек

Последствия атаки дрона по вагону. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине утром во вторник, 24 марта, российский дрон попал в электропоезд сообщением Слатино - Харьков, когда тот стоял на станции Слатино. В результате удара погиб 61-летний пассажир, еще двое работников поезда получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила FPV-дрон. Удар пришелся именно по вагону. На месте погиб 61-летний пассажир.

Дрон пробил крышу вагона электрички. Фото: Прокуратура Украины

Кроме погибшего, пострадали члены локомотивной бригады. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс. После удара на месте происшествия начали работать все службы.

Последствия атаки дрона внутри вагона. Фото: Прокуратура Украины

Из-за атаки Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области под процессуальным руководством начала досудебное расследование. Производство открыто по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Россия регулярно наносит атаки по Харьковской области и целится по гражданским домам и людям. Недавно в Изюме из-за российских атак ранились шесть человек.

Мощные взрывы раздавались в регионе и этой ночью во вторник, 24 марта. Россия применила дроны по Харьковской области.