На Харківщині дрон влучив в електропотяг: загинула людина

Наслідки атаки дрона по вагону. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині вранці у вівторок, 24 березня, російський дрон влучив в електропотяг сполученням Слатине — Харків, коли той стояв на станції Слатине. Унаслідок удару загинув 61-річний пасажир, ще двоє працівників поїзда зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала FPV-дрон. Удар прийшовся саме по вагону. На місці загинув 61-річний пасажир.

Дрон пробив дах вагона електрички. Фото: Прокуратура України

Окрім загиблого, постраждали члени локомотивної бригади. Машиніст потяга та його помічник дістали гостру реакцію на стрес. Після удару на місці події почали працювати всі служби.

Наслідки атаки дрона всередині вагона. Фото: Прокуратура України

Через атаку Дергачівська окружна прокуратура Харківської області під процесуальним керівництвом розпочала досудове розслідування. Провадження відкрито за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України.

Росія регулярно завдає атак по Харківській області та цілить по цивільним будинкам й людям. Нещодавно в Ізюмі через російські атаки поранилося шестеро осіб.

Потужні вибухи лунали в регіоні й цієї ночі у вівторок, 24 березня. Росія застосувала дрони по Харківщині.