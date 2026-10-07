Отключение газа в Харьковской области 8–9 октября 2026 года

Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский филиал Газсети

В Харьковской области 8 октября часть жителей двух населенных пунктов временно останется без газоснабжения. Причина — плановые работы на газовых сетях. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистам. В одном из населенных пунктов возобновление газоснабжения запланировано на 9 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Газоснабжение в Подворках

В поселке Подворки Солоницывской общины 8 октября с 08:00 до 17:00 временно приостановят распределение газа. Ограничения будут действовать на следующих улицах:

ул. Макаренко;

ул. Харьковская;

пер. Харьковский;

подъезд Харьковский;

ул. Сумский шлях;

ул. Куряжка.

Жителей просят до начала работ самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ необходимо будет впустить представителей Харьковского филиала "Газмережи" в дома для безопасного возобновления газоснабжения.

Отключение в Граковом

В поселке Граково Пролисненской общины подача газа также будет временно приостановлена с 08:00 8 октября. По плану, газоснабжение должно возобновиться с 17:00 9 октября. Таким образом, жителям Гракового следует подготовиться к более длительному ограничению.

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Перед началом работ жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. После этого необходимо обеспечить доступ сотрудникам Харьковского филиала "Газмережи" для безопасного возобновления подачи газа.

В газовой службе также подчеркнули, что у её сотрудников есть документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу.

Тариф на газ

Для клиентов группы компаний "Нафтогаз Украины" цена на газ в октябре остается неизменной — 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, 10 м³ газа обойдутся в 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Доставка газа оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.