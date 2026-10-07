Відключення газу на Харківщині 8–9 жовтня 2026 року

Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія Газмережі

На Харківщині 8 жовтня частина мешканців двох селищ тимчасово залишиться без газопостачання. Причина — планові роботи на газових мережах. Людей просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ фахівцям. В одному з населених пунктів відновлення запланували на 9 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Газопостачання у Подвірках

У селищі Подвірки Солоницівської громади 8 жовтня з 08:00 до 17:00 тимчасово припинять розподіл газу. Обмеження діятимуть на таких вулицях:

вул. Макаренка;

вул. Харківська;

пров. Харківський;

в’їзд Харківський;

вул. Сумський шлях;

вул. Курязька.

Мешканців просять до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно буде допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель для безпечного відновлення газопостачання.

Відключення у Граковому

У селищі Гракове Пролісненської громади розподіл газу також тимчасово призупинять із 08:00 8 жовтня. За планом, газопостачання мають відновити з 17:00 9 жовтня. Таким чином, мешканцям Гракового варто підготуватися до тривалішого обмеження.

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Перед початком робіт жителів просять перекрити крани перед газовими приладами. Після цього необхідно забезпечити доступ працівникам Харківської філії "Газмережі" для безпечного відновлення подачі газу.

У газовій службі також наголосили, що її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії.

Тариф на газ

Для клієнтів групи компаній "Нафтогаз України" ціна газу в жовтні залишається незмінною — 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Отже, 10 м³ газу обійдуться в 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Доставка газу оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.