На Харьковщине ферму подозревают в загрязнении земель

Загрязненная земля.

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Загрязнение земель отходами

В сообщении прокуратуры говорится о территории Купянского района. Следователи установили, что с октября 2022 года по сентябрь 2024 года исполняющий обязанности директора общества не обеспечил надлежащее обращение с побочными продуктами животного происхождения.

Вместо переработки или специальной обработки навоз просто выливали на открытый грунт неподалеку от предприятия.

В результате загрязненными оказались более 7300 квадратных метров земли на трех участках, которые использовались для товарного сельскохозяйственного производства.

По данным Государственной экологической инспекции и результатам судебных экспертиз, в почве зафиксировали значительное превышение уровня аммония и нитратов. Эксперты пришли к выводу, что это привело к порче земель и создало опасность для окружающей среды.

Какое наказание за загрязнение земель

Руководителю предприятия сообщили о подозрении по статье о загрязнении и порче земель из-за нарушения специальных правил обращения с отходами. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17 000 грн до 68 000 грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Загрязнение земель на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители расследуют еще одно дело о загрязнении земель. В этом случае это произошло из-за утечки опасных веществ на одном из предприятий в Чугуевском районе. По данным следствия, предприятие, которое занимается производством химической продукции, моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. Во время экспертизы специалисты обнаружили значительное превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

