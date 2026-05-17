Главная Харьков На Харьковщине ферму подозревают в загрязнении земель

Дата публикации 17 мая 2026 16:13
Загрязненная земля. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Вручення підозри чоловіку
Следователи вручили подозрение руководителю предприятия. Фото: Харьковская областная прокуратура

Загрязнение земель отходами

В сообщении прокуратуры говорится о территории Купянского района. Следователи установили, что с октября 2022 года по сентябрь 2024 года исполняющий обязанности директора общества не обеспечил надлежащее обращение с побочными продуктами животного происхождения.

Вместо переработки или специальной обработки навоз просто выливали на открытый грунт неподалеку от предприятия.

В результате загрязненными оказались более 7300 квадратных метров земли на трех участках, которые использовались для товарного сельскохозяйственного производства.

По данным Государственной экологической инспекции и результатам судебных экспертиз, в почве зафиксировали значительное превышение уровня аммония и нитратов. Эксперты пришли к выводу, что это привело к порче земель и создало опасность для окружающей среды.

Какое наказание за загрязнение земель

Руководителю предприятия сообщили о подозрении по статье о загрязнении и порче земель из-за нарушения специальных правил обращения с отходами. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17 000 грн до 68 000 грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Загрязнение земель на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители расследуют еще одно дело о загрязнении земель. В этом случае это произошло из-за утечки опасных веществ на одном из предприятий в Чугуевском районе. По данным следствия, предприятие, которое занимается производством химической продукции, моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. Во время экспертизы специалисты обнаружили значительное превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. В частности, она писала, что удары по городу якобы были "внутренними зачистками", а обстрелы энергетической инфраструктуры и жилых домов называла "провокациями".

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это 4500 долларов. Следователи считают, что такими действиями обвиняемые фактически лишили пограничное подразделение военнослужащего, который выполнял боевые задачи.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Лилия Швец
