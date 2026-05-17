На Харківщині ферму підозрюють у забрудненні земель

Забруднена земля. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного акціонерного товариства, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Підприємство протягом кількох років забруднювало землю відходами тваринництва.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

Слідчі вручили підозру керівнику підприємства. Фото: Харківська обласна прокуратура

Забруднення земель відходами

У повідомленні прокуратури йдеться про територію Куп’янського району. Слідчі встановили, що з жовтня 2022 року по вересень 2024 року виконувач обов’язків директора товариства не забезпечив належне поводження з побічними продуктами тваринного походження.

Замість перероблення або спеціального оброблення гній просто виливали на відкритий ґрунт неподалік від підприємства.

У результаті забрудненими виявилися понад 7300 квадратних метрів землі на трьох ділянках, які використовувалися для товарного сільськогосподарського виробництва.

За даними Державної екологічної інспекції та результатами судових експертиз, у ґрунті зафіксували значне перевищення рівня амонію та нітратів. Експерти дійшли висновку, що це призвело до псування земель та створило небезпеку для навколишнього середовища.

Яке покарання за забруднення земель

Керівнику підприємства повідомили про підозру за статтею про забруднення та псування земель через порушення спеціальних правил поводження з відходами. Санкція цієї статті передбачає штраф від 17 000 грн до 68 000 грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Забруднення земель на Харківщині

У Харківській області правоохоронці розслідують ще одну справу щодо забруднення земель. У цьому випадку це сталося через витік небезпечних речовин на одному з підприємств у Чугуївському районі. За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства. Під час експертизи фахівці виявили значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

