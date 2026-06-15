В Харьковской области мать бросила своих детей: ей грозит штраф

Ребенок, отобранный у матери. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области 35-летняя женщина оставила без надлежащего присмотра двух маленьких детей. Пока мать проводила время в компании знакомых и употребляла алкоголь, за трехлетними сыном и дочерью присматривал 10-летний ребенок. Правоохранители составили на женщину административный протокол.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Дети без присмотра

14 июня в полицию поступило сообщение о ненадлежащем уходе за детьми в одном из населенных пунктов Берестинского района. Во время проверки инспектор ювенальной превенции установила, что мать оставила трехлетнего сына и дочь под присмотром 10-летнего ребенка, а сама в это время отдыхала в компании знакомых и употребляла алкогольные напитки.

Что грозит

По результатам проверки в отношении 35-летней женщины составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей женщине грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен. Окончательное решение о наказании будет принимать суд. Если подобное нарушение повторится в течение года, сумма штрафа может увеличиться до 5100 гривен.

Избиение ребенка

Отметим, ранее в Харькове правоохранители изъяли шестилетнего мальчика из опасной среды после того, как в сети появилось видео, на котором женщина оскорбляет и бьет ребенка. В ходе проверки выяснилось, что мальчик проживал вместе с матерью и бабушкой в ненадлежащих санитарных условиях. Медики также обнаружили у ребенка синяк на пояснице.

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После обследования службами было принято решение о немедленном изъятии мальчика из семьи. Сейчас он находится под наблюдением врачей. На 50-летнюю мать составили административный протокол за повторное совершение домашнего насилия и вынесли срочное запретительное предписание.

Как сообщали Новини.LIVE, командир учебной группы одного из подразделений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба избил курсанта во время учений. После начала расследования этого дела военный начал давить на свидетелей. Впоследствии он покинул место службы и начал скрываться.

Также Новини.LIVE писали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на него посреди улицы напал пьяный мужчина.