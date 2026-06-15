На Харьковщине горе-мать бросила своих детей: ей грозит штраф

Дитина, яку вилучили у матері. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харківській області 35-річна жінка залишила без належного нагляду двох маленьких дітей. Поки мати проводила час у компанії знайомих та вживала алкоголь, за трирічними сином і донькою доглядала 10-річна дитина. Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Діти без нагляду

14 червня до поліції надійшло повідомлення про неналежний догляд за дітьми в одному з населених пунктів Берестинського району. Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції встановила, що мати залишила трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини, а сама в цей час відпочивала у компанії знайомих та вживала алкогольні напої.

Що загрожує

За результатами перевірки щодо 35-річної жінки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей жінці загрожує попередження або штраф від 850 до 1700 гривень. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд. Якщо подібне порушення повториться протягом року, сума штрафу може зрости до 5100 гривень.

Побиття дитини

Зазначимо, раніше у Харкові правоохоронці вилучили шестирічного хлопчика з небезпечного середовища після того, як у мережі з'явилося відео, на якому жінка ображає та б'є дитину. Під час перевірки з'ясувалося, що хлопчик проживав разом із матір'ю та бабусею в неналежних санітарних умовах. Медики також виявили у дитини синець на попереку.

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Після обстеження службами було ухвалено рішення про негайне вилучення хлопчика з родини. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. На 50-річну матір склали адміністративний протокол за повторне вчинення домашнього насильства та винесли терміновий заборонний припис.

Як повідомляли Новини.LIVE, командир навчальної групи одного з підрозділів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба побив курсанта під час навчань. Після початку розслідування цієї справи військовий почав тиснути на свідків. Згодом він залишив місце служби та почав переховуватися.

Також Новини.LIVE писали що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.