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Главная Харьков На Харьковщине из-за атаки погибли пожилые люди, пострадали дети

На Харьковщине из-за атаки погибли пожилые люди, пострадали дети

Ua ru
21 октября 2026 05:49
Ночью 21 октября 2026 года РФ обстреляла село Коротич в Харьковской области facebook.com/DSNSSUMY
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSSUMY

Ночью в среду, 21 октября, под массированным ударом БпЛА оказалось село Коротич Харьковского района. Два человека погибли, а еще более десяти — получили острую реакцию на стресс. Пострадала жилая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по селу Коротич ночью 21 октября

Жертвами атаки стали 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. У 11 человек, среди которых двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка, наблюдается острая стрессовая реакция. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате атаки были повреждены 13 домов и автомобиль. В результате пожара полностью сгорело хозяйственное строение.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что после удара РФ по Новой Водолаге в Харьковской области в больницах остаются семь человек, в том числе четверо детей. 19 октября россияне нанесли удар по центральному парку отдыха. Погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что в течение 12 октября под ударом РФ оказались 12 населенных пунктов Харьковской области. Среди погибших — двое детей. Пострадавших — десятки.

Харьковская область обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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