На Харьковщине из-за атаки погибли пожилые люди, пострадали дети
Ночью в среду, 21 октября, под массированным ударом БпЛА оказалось село Коротич Харьковского района. Два человека погибли, а еще более десяти — получили острую реакцию на стресс. Пострадала жилая инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по селу Коротич ночью 21 октября
Жертвами атаки стали 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. У 11 человек, среди которых двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка, наблюдается острая стрессовая реакция. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
В результате атаки были повреждены 13 домов и автомобиль. В результате пожара полностью сгорело хозяйственное строение.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что после удара РФ по Новой Водолаге в Харьковской области в больницах остаются семь человек, в том числе четверо детей. 19 октября россияне нанесли удар по центральному парку отдыха. Погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что в течение 12 октября под ударом РФ оказались 12 населенных пунктов Харьковской области. Среди погибших — двое детей. Пострадавших — десятки.