Уночі 21 жовтня 2026 року РФ обстріляла село Коротич на Харківщині

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Уночі в середу, 21 жовтня, під масованим ударом БпЛА опилося село Коротич Харківського району. Двоє людей загинули, а ще понад десятеро — зазнали гострої реакції на стрес. Зазнала пошкоджень житлова інфраструктура.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по селу Коротич уночі 21 жовтня

Жертвами атаки стали 81-річна жінка та 83-річний чоловік. В 11 людей, серед яких двомісячний хлопчик і восьмирічна дівчинка, гостра реакція на стрес. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Атака пошкодила 13 будинків і автомобіль. Унаслідок пожежі повністю згоріла господарська споруда.

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