Люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Златополе в Харьковской области возникли проблемы с водоснабжением после ударов российских войск по городу. Из-за отключения электроэнергии на источниках водоснабжения коммунальщики готовятся подавать воду по графику с использованием генераторов. Жителей призвали заранее сделать запасы, если электроснабжение в ближайшее время не восстановят.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Златополя Николая Башкеева и КП "Теплосети".

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Сообщение Николая Башкеева. Фото: скриншот из Telegram

График подачи воды

КП «Теплосети» заявили, что в Златополе обесточены все электрические вводы на источниках водоснабжения. Если электричество не восстановят, коммунальщики будут обеспечивать подачу воды с помощью дизельных генераторов. В таком случае вода будет поступать в дома жителей два раза в сутки:

с 06:00 до 09:00 — утренняя подача воды

с 17:00 до 21:00 — вечерняя подача воды.

По подсчетам Новини.LIVE, по такому графику вода будет поступать в дома в общей сложности 7 часов в сутки. Перерыв между утренней и вечерней подачей составит 8 часов, а ночью жители останутся без централизованного водоснабжения 9 часов подряд. Общая продолжительность перерывов составит 17 часов в сутки. Это резервный график, который будет действовать только в том случае, если электроснабжение не восстановят. Коммунальщики просят горожан заранее набрать необходимое количество воды и экономно её использовать.

Россияне атаковали энергообъект

Проблемы с электроснабжением возникли после обстрелов Златополя 18 ноября. Как сообщил мэр Николай Бакшеев, россияне попали в энергетический узел и центральную часть города. Также оккупанты атаковали местный рынок, где загорелись торговые павильоны.

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По данным областных властей, в результате удара по рынку пострадали 12 человек, среди них 11-летний мальчик. Одиннадцать раненых были госпитализированы, одна женщина находилась в тяжёлом состоянии. Николай Бакшеев сообщил, что ребёнку удалили осколок, после чего мальчика выписали из больницы.

Новини.LIVE писали, что в Харьковской области готовят около 100 мобильных пунктов обогрева на случай длительных отключений электроэнергии. Часть комплексов уже закуплена и опробована во время учений, остальные ожидаются до конца года. В области также дооснащают около тысячи пунктов устойчивости. Больницы, школы и детские сады обеспечивают автономными источниками питания, в частности генераторами, накопителями электроэнергии и солнечными панелями.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков может остаться без водоснабжения и канализации из-за ударов россиян по энергетическим объектам. По словам городского головы Игоря Терехова, воду в Харьков доставляют с расстояния 140 километров, поэтому её подача зависит от стабильной работы нескольких насосных станций. Коммунальщики уже переводили оборудование на резервное питание и обеспечивали горожан водой во время отключений электроэнергии.