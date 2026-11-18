Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Златополі на Харківщині виникли проблеми з водопостачанням після ударів росіян по місту. Через знеструмлення джерел водопостачання комунальники готуються подавати воду за графіком із використанням генераторів. Мешканців закликали заздалегідь зробити запаси, якщо електропостачання найближчим часом не відновлять.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Златополя Миколи Башкеєва та КП "Тепломережі".

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Допис Миколи Башкеєва. Фото: скриншот з Telegram

Графік подачі води

КП "Тепломережі" заявили, що у Златополі знеструмлені всі електричні вводи на джерелах водопостачання. Якщо електрику не відновлять, комунальники забезпечуватимуть подачу води за допомогою дизельних генераторів. У такому разі вода надходитиме до осель мешканців двічі на добу:

з 06:00 до 09:00 — ранкова подача води

з 17:00 до 21:00 — вечірня подача води.

За підрахунками Новини.LIVE, за таким графіком вода надходитиме до осель загалом 7 годин на добу. Перерва між ранковою та вечірньою подачею становитиме 8 годин, а вночі мешканці залишатимуться без централізованого водопостачання 9 годин поспіль. Загальна тривалість перерв становитиме 17 годин на добу. Це резервний графік, який діятиме лише за умови, що електропостачання не відновлять. Комунальники просять містян завчасно набрати необхідну кількість води та економно її використовувати.

Росіяни атакували енергооб'єкт

Проблеми з електропостачанням виникли після обстрілів Златополя 18 листопада. Як повідомив міський голова Микола Бакшеєв, росіяни влучили в енергетичний вузол та центральну частину міста. Також окупанти атакували місцевий ринок, де загорілися торговельні павільйони.

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За даними обласної влади, внаслідок удару по ринку постраждали 12 людей, серед них 11-річний хлопчик. Одинадцятьох поранених госпіталізували, одна жінка перебувала у тяжкому стані. Микола Бакшеєв повідомляв, що дитині видалили уламок, після чого хлопчика виписали з лікарні.

Новини.LIVE писали, що на Харківщині готують близько 100 мобільних пунктів обігріву на випадок тривалих відключень електроенергії. Частину комплексів уже закупили та випробували під час навчань, решту очікують до кінця року. В області також дооснащують близько тисячі пунктів незламності. Лікарні, школи та дитсадки забезпечують автономними джерелами живлення, зокрема генераторами, накопичувачами електроенергії та сонячними панелями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Харків може залишитися без водопостачання та каналізації через удари росіян по енергетичних об'єктах. За словами міського голови Ігоря Терехова, воду до Харкова транспортують із відстані 140 кілометрів, тому її подача залежить від стабільної роботи кількох насосних станцій. Комунальники вже переводили обладнання на резервне живлення та забезпечували містян водою під час відключень електроенергії.