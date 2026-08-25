Жестокое обращение с животными в Чугуевском районе: полиция

Собака в вольере. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Чугуевском районе полиция проверяет два сообщения о возможном жестоком обращении с животными. Речь идет об избиении бездомной собаки и гибели другого животного. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий и лиц, причастных к ним. Отдельно проверяют информацию из соцсетей и выясняют, были ли другие подобные случаи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

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Избиение собаки

21 августа в отдел полиции № 2 Чугуевского районного управления полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром 19 августа неизвестный мужчина ударил палкой бездомную собаку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить, кто может быть к нему причастен.

Гибель животного 23 августа правоохранители получили ещё одно сообщение. Речь шла о гибели бездомной собаки, которая умерла ночью. Заявительница также рассказала, что ранее в этом районе уже случались случаи гибели животных. Эту информацию также проверяют.

Сообщения из соцсетей

Отдельно полиция проверяет информацию, которая распространяется в социальных сетях. В сообщениях говорится о якобы отрезании голов щенкам. В то же время на данный момент у правоохранителей нет подтверждения этой информации.

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Куда обращаться

Полиция просит людей, которые могли быть свидетелями этих событий или располагают фото, видео или другими материалами, обратиться по номеру 102. Такие данные могут помочь установить обстоятельства и причастных лиц.

Какое наказание

За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность. Наказание зависит от обстоятельств и последствий действий. Если жестокое обращение причинило животному боль и страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели, человека могут привлечь к административной ответственности по статье 89 КУоАП.

Злоумышленникам может грозить не только штраф, но и лишение свободы. Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины за соответствующее преступление предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет. Если же преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание может составить от 5 до 8 лет лишения свободы.

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