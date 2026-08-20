Росія атакувала Харків і область дронами: наслідки ударів

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська минулої доби атакували Харків та ще дев'ять населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, електромережі та автомобілі. На одній зі свиноферм в Ізюмському районі загинули близько 200 тварин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Пошкоджений унаслідок атаки автомобіль. Фото: ХОВА

Удари по Харкову

У Харкові російські безпілотники атакували Салтівський, Холодногірський та Індустріальний райони. Внаслідок ударів пошкоджено автозаправну станцію. Після влучання одного з БпЛА виникла пожежа. За даними ДСНС, горіло дерево на площі чотири квадратні метри.

Загалом протягом доби російські війська застосували по Харківщині дві ракети, один БпЛА типу "Герань-2", п'ять дронів "Молнія", сім FPV-дронів та ще 76 безпілотників, тип яких встановлюють.

Росіяни атакували ферму

Одних із найбільших руйнувань зазнала Велика Комишуваха Ізюмського району. Росіяни дронами вдарили по сільськогосподарському підприємству та пошкодили свиноферму. Там виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. За даними ОВА, внаслідок атаки загинули близько 200 свиней. Також в Ізюмському районі у Волоховому Яру пошкоджено корівник, а в селі Степок — складське приміщення та електромережі.

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Наслідки обстрілу Харківщини

У Золочеві Богодухівського району пошкоджено приватний будинок, автомобіль та склад. У Гнилиці Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атак зафіксували й у Харківському районі: у Лісному пошкоджено автомобіль, а в Дергачах — приватний будинок. У селі Веселе Лозівського району пошкоджено складську будівлю.

Крім того, медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який ще 14 серпня дістав поранення внаслідок російського удару по селу Петрівка Куп'янського району.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти вранці 18 серпня завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Окупанти поцілили в багатолюдне місце в селищі. Внаслідок атаки загинули люди, ще десятки постраждали, а через обстріл на цій ділянці тимчасово перекрили рух державною автодорогою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські військові намагаються видавати згенеровані штучним інтелектом кадри за підтвердження свого просування на Харківщині. Пропагандистські ресурси опублікували відео, яке нібито мало довести проникнення російських військових на околиці села Оскіл. Однак під час аналізу кадрів виявили ознаки генерації.