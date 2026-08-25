На Харьковщине издевались над собаками: расследование полиции

Собака в вольере. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Чугуевском районе полиция проверяет два сообщения о возможном жестоком обращении с животными. Речь идет об избиении бездомной собаки и гибели другого животного. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий и лиц, причастных к ним. Отдельно проверяют информацию из соцсетей и выясняют, были ли другие подобные случаи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Избиение собаки

21 августа в отдел полиции № 2 Чугуевского районного управления полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром 19 августа неизвестный мужчина ударил палкой бездомную собаку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить, кто может быть к нему причастен.

Гибель животного 23 августа правоохранители получили ещё одно сообщение. Речь шла о гибели бездомной собаки, которая умерла ночью. Заявительница также рассказала, что ранее в этом районе уже случались случаи гибели животных. Эту информацию также проверяют.

Сообщения из соцсетей

Отдельно полиция проверяет информацию, которая распространяется в социальных сетях. В сообщениях говорится о якобы отрезании голов щенкам. В то же время на данный момент у правоохранителей нет подтверждения этой информации.

Куда обращаться

Полиция просит людей, которые могли быть свидетелями этих событий или располагают фото, видео или другими материалами, обратиться по номеру 102. Такие данные могут помочь установить обстоятельства и причастных лиц.

Какое наказание

За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность. Наказание зависит от обстоятельств и последствий действий. Если жестокое обращение причинило животному боль и страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели, человека могут привлечь к административной ответственности по статье 89 КУоАП.

Злоумышленникам может грозить не только штраф, но и лишение свободы. Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины за соответствующее преступление предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет. Если же преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание может составить от 5 до 8 лет лишения свободы.

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