На Харьковщине незаконно добывали песок: ущерб составил 5 млн грн

Карьер, где мужчина добывал песок. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители разоблачили предпринимателя, которого подозревают в масштабной незаконной добыче песка. По данным следствия, за почти два года из карьера вывезли полезных ископаемых на сумму более 5 миллионов гривен.

Незаконная выдуботка песка

По информации Харьковской прокуратуры, речь идет о жителе Берестина, который является директором частного предприятия. Летом 2024 года мужчина получил специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песка на участке "Балка Длинная" вблизи села Петровка Берестинского района.

Однако перед началом любых работ предприятие должно было пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду. До завершения этой процедуры добыча полезных ископаемых была запрещена. Следователи считают, что предприниматель проигнорировал эти требования и начал фактически разрабатывать карьер без необходимых документов и утвержденного плана работ. Для добычи песка он нанимал работников и арендовал спецтехнику.

Какие убытки от незаконной деятельности

По версии следствия, с июля 2024 года по апрель 2026 года из карьера незаконно вывезли более 33,5 тысячи тонн песка. В дальнейшем песок за деньги сбывали другим предприятиям.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконной добыче полезных ископаемых в крупном размере, совершенной группой лиц. Ему грозит до 6 лет заключения. Правоохранители также проверяют, кто еще мог быть причастен к работе нелегального карьера.

Загрязнение земель на Харьковщине

Новини.LIVE писали ранее, что в Харьковской области правоохранители расследуют дело о загрязнении земель химикатами. Это произошло из-за утечки опасных веществ на одном из предприятий в Чугуевском районе. По данным следствия, предприятие, которое занимается производством химической продукции, моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. Во время экспертизы специалисты обнаружили значительное превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Также на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Как писали Новини.LIVE, сегодня российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. Это произошло около 6:00 утра в поселке Золочев: оккупанты запустили по маршрутке FPV-дрон. После попадания автобус получил значительные повреждения.