Головна Харків На Харківщині незаконно видобували пісок: збитки на 5 млн грн

Дата публікації: 18 травня 2026 12:31
Кар'єр, де чоловік видобував пісок. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці викрили підприємця, якого підозрюють у масштабному незаконному видобутку піску. За даними слідства, за майже два роки з кар’єру вивезли корисних копалин на суму більше ніж 5 мільйонів гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

Незаконний видуботок піску

За інформацією Харківської прокуратури, йдеться про мешканця Берестина, який є директором приватного підприємства. Влітку 2024 року чоловік отримав спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку піску на ділянці "Балка Довга" поблизу села Петрівка Берестинського району.

Однак перед початком будь-яких робіт підприємство мало пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. До завершення цієї процедури видобуток корисних копалин був заборонений. Слідчі вважають, що підприємець проігнорував ці вимоги та почав фактично розробляти кар’єр без необхідних документів і затвердженого плану робіт. Для видобутку піску він наймав працівників та орендував спецтехніку.

Які збитки від незаконної діяльності

За версією слідства, з липня 2024 року по квітень 2026 року з кар’єру незаконно вивезли понад 33,5 тисячі тонн піску. Надалі пісок за гроші збували іншим підприємствам.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконний видобуток корисних копалин у великому розмірі, вчинений групою осіб. Йому загрожує до 6 років ув'язнення. Правоохоронці також перевіряють, хто ще міг бути причетний до роботи нелегального кар’єру.

Забруднення земель на Харківщині

Новини.LIVE писали раніше, що у Харківській області правоохоронці розслідують справу щодо забруднення земель хімікатами. Це сталося через витік небезпечних речовин на одному з підприємств у Чугуївському районі. За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства. Під час експертизи фахівці виявили значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

Також на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного акціонерного товариства, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Підприємство протягом кількох років забруднювало землю відходами тваринництва.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. Це сталося близько 6:00 ранку у селищі Золочів: окупанти запустили по маршрутці FPV-дрон. Після влучання автобус зазнав значних пошкоджень.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
