Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Житель Харьковщины спилил деревьев на 100 тысяч грн

Житель Харьковщины спилил деревьев на 100 тысяч грн

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 12:06
Житель Харьковщины спилил деревьев на 100 тысяч грн
Срубленные деревья в лесу. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине жителя села Пересечное подозревают в незаконной вырубке леса. Мужчина в течение нескольких месяцев самовольно спиливал деревья в лесных массивах Богодуховского и Харьковского районов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Чоловіку повідомлюють про підозру
Мужчина в отделении полиции. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Незаконная порубка деревьев

Следователи Харьковской прокуратуры считают, что с апреля по ноябрь 2024 года мужчина регулярно ездил в лес без всяких разрешительных документов и сам выбирал деревья для вырубки. Речь идет о территориях, которые находятся в пользовании Октябрьского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис" государственного предприятия Леса Украины.

По информации ведомства, подозреваемый спиливал деревья за пределами разрешенных участков. Они также не были официально обозначены для заготовки. В целом мужчина незаконно вырубил 21 дерево. Судебная экономическая экспертиза установила, что ущерб государству превысил 100 тысяч гривен.

Вирубані дерева у лісі
Поляна, где мужчина вырубал деревья. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание за срубленные деревья

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконной порубке деревьев в лесах, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Случаи незаконной вырубки деревьев

Недавно в суд передали дело в отношении пяти жителей Харьковского района, которых обвиняют в незаконном уничтожении более 80 деревьев. По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2025 года мужчины, не имея никаких разрешительных документов, спиливали деревья в лесных кварталах. Для перевозки незаконно срубленной древесины дельцы использовали два грузовика, которые принадлежали одному из участников группы. В дальнейшем лесопродукцию продавали, а прибыль делили между собой. Убытки государству оценили в более 520 тысяч гривен.

Пеньок від зрубаного дерева
Срубленное дерево. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области правоохранители расследуют дело о загрязнении земель химикатами. По данным следствия, предприятие, которое занимается производством моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. Во время экспертизы специалисты обнаружили превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Также на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Харьковщине правоохранители разоблачили предпринимателя, которого подозревают в масштабной незаконной добыче песка. За почти два года из карьера вывезли полезных ископаемых на сумму более 5 миллионов гривен.

прокуратура Новости Харькова дрова судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации