Житель Харьковщины спилил деревьев на 100 тысяч грн

Срубленные деревья в лесу. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине жителя села Пересечное подозревают в незаконной вырубке леса. Мужчина в течение нескольких месяцев самовольно спиливал деревья в лесных массивах Богодуховского и Харьковского районов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Мужчина в отделении полиции. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Незаконная порубка деревьев

Следователи Харьковской прокуратуры считают, что с апреля по ноябрь 2024 года мужчина регулярно ездил в лес без всяких разрешительных документов и сам выбирал деревья для вырубки. Речь идет о территориях, которые находятся в пользовании Октябрьского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис" государственного предприятия Леса Украины.

По информации ведомства, подозреваемый спиливал деревья за пределами разрешенных участков. Они также не были официально обозначены для заготовки. В целом мужчина незаконно вырубил 21 дерево. Судебная экономическая экспертиза установила, что ущерб государству превысил 100 тысяч гривен.

Поляна, где мужчина вырубал деревья. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание за срубленные деревья

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконной порубке деревьев в лесах, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Случаи незаконной вырубки деревьев

Недавно в суд передали дело в отношении пяти жителей Харьковского района, которых обвиняют в незаконном уничтожении более 80 деревьев. По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2025 года мужчины, не имея никаких разрешительных документов, спиливали деревья в лесных кварталах. Для перевозки незаконно срубленной древесины дельцы использовали два грузовика, которые принадлежали одному из участников группы. В дальнейшем лесопродукцию продавали, а прибыль делили между собой. Убытки государству оценили в более 520 тысяч гривен.

Срубленное дерево. Фото: иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области правоохранители расследуют дело о загрязнении земель химикатами. По данным следствия, предприятие, которое занимается производством моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства. Во время экспертизы специалисты обнаружили превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Также на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного акционерного общества, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Предприятие в течение нескольких лет загрязняло землю отходами животноводства.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Харьковщине правоохранители разоблачили предпринимателя, которого подозревают в масштабной незаконной добыче песка. За почти два года из карьера вывезли полезных ископаемых на сумму более 5 миллионов гривен.