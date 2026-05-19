Мешканець Харківщини спиляв дерев на 100 тисяч грн

Зрубані дерева у лісі.

На Харківщині жителя села Пересічне підозрюють у незаконній вирубці лісу. Чоловік протягом кількох місяців самовільно спилював дерева у лісових масивах Богодухівського та Харківського районів.

Незаконна порубка дерев

Слідчі Харківської прокуратури вважають, що з квітня по листопад 2024 року чоловік регулярно їздив до лісу без жодних дозвільних документів та сам обирав дерева для вирубки. Йдеться про території, які перебувають у користуванні Жовтневого надлісництва філії "Слобожанський лісовий офіс" державного підприємства Ліси України.

За інформацією відомства, підозрюваний спилював дерева поза межами дозволених ділянок. Вони також не були офіційно позначені для заготівлі. Загалом чоловік незаконно вирубав 21 дерево. Судова економічна експертиза встановила, що збитки державі перевищили 100 тисяч гривень.

Яке покарання за зрубані дерева

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконну порубку дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років. Наразі триває досудове розслідування.

Випадки незаконної вирубки дерев

Нещодавно до суду передали справу щодо п’ятьох мешканців Харківського району, яких обвинувачують у незаконному знищенні понад 80 дерев. За даними слідства, у період з червня по вересень 2025 року чоловіки, не маючи жодних дозвільних документів, спилювали дерева у лісових кварталах. Для перевезення незаконно зрубаної деревини ділки використовували дві вантажівки, які належали одному з учасників групи. У подальшому лісопродукцію продавали, а прибуток ділили між собою. Збитки державі оцінили у понад 520 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харківській області правоохоронці розслідують справу щодо забруднення земель хімікатами. За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства. Під час експертизи фахівці виявили перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

Також на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного акціонерного товариства, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Підприємство протягом кількох років забруднювало землю відходами тваринництва.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині правоохоронці викрили підприємця, якого підозрюють у масштабному незаконному видобутку піску. За майже два роки з кар’єру вивезли корисних копалин на суму більше ніж 5 мільйонів гривень.