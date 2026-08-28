В Харьковской области будут судить мужчину за сексуальное насилие

Задержанный мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 31-летнего мужчину будут судить за сексуальное насилие над 5-летней девочкой. Он заманил ребёнка и её 6-летнюю подругу в заброшенное здание под предлогом игры. После этого мужчину задержали. В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд. Он сейчас находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Детали дела

В начале июня 2026 года в одном из населенных пунктов Харьковского района две девочки в возрасте 5 и 6 лет играли на улице. К детям подошел 31-летний местный житель. Он предложил им поиграть и заманил в заброшенное здание. По данным следствия, там мужчина совершил в отношении 5-летней девочки действия сексуального характера. Из-за своего возраста ребенок не понимал сути происходящего и воспринимал ситуацию как игру.

После этого девочка рассказала о случившемся дома матери. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

Что грозит

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему инкриминируют сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия — ч. 4 ст. 153 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Жестокое обращение с детьми

Отметим, что ранее правоохранители в ходе мониторинга Telegram-канала обнаружили видео, на котором были зафиксированы противоправные действия в отношении малолетнего ребенка. Полицейские установили, что к инциденту может быть причастна 48-летняя местная жительница.

После этого детей изъяли из семьи и доставили в больницу для обследования. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. В ходе проверки в доме были выявлены ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у потерпевшего телесные повреждения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области к 15 годам лишения свободы приговорили рецидивиста, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Чугуевском районе. Вечером 20 июля 2024 года нетрезвый мужчина напал на ребенка на улице, повалил на землю и зажал рот, однако завершить преступление ему помешал неравнодушный прохожий, который услышал крики и оттолкнул нападавшего.