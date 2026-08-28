На Харківщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство

Чоловік, якого затримали. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 31-річного чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над 5-річною дівчинкою. Він заманив дитину та її 6-річну подругу до покинутої будівлі під приводом гри. Після цього чоловіка затримали. Нині обвинувальний акт уже передали до суду. Він нині перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Деталі справи

На початку червня 2026 року в одному з населених пунктів Харківського району дві дівчинки віком 5 та 6 років гралися на вулиці. До дітей підійшов 31-річний місцевий мешканець. Він запропонував їм пограти та заманив до покинутої будівлі. За даними слідства, там чоловік вчинив щодо 5-річної дівчинки дії сексуального характеру. Через свій вік дитина не розуміла характеру того, що відбувається, і сприймала ситуацію як гру.

Після цього дівчинка розповіла про подію вдома матері. Жінка одразу звернулася до правоохоронців.

Що загрожує

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Нині він перебуває під вартою. Йому інкримінують сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди — ч. 4 ст. 153 КК України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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Жорстоке поводження з дітьми

Зазначимо, раніше правоохоронці під час моніторингу Telegram-каналу виявили відео, на якому зафіксували протиправні дії щодо малолітньої дитини. Поліцейські встановили, що до інциденту може бути причетна 48-річна місцева жителька.

Після цього дітей вилучили із сім’ї та доправили до лікарні для обстеження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині до 15 років ув’язнення засудили рецидивіста, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в Чугуївському районі. Увечері 20 липня 2024 року нетверезий чоловік напав на дитину на вулиці, повалив на землю та затиснув рот, проте завершити злочин йому завадив небайдужий перехожий, який почув крики та відштовхнув нападника.