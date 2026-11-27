Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области мужчина убил своего знакомого после ссоры. Трагедия произошла вечером в одном из сел Балаклейской общины. Подозреваемый дождался, пока товарищ уснет, а затем ударил его ножом. От полученного ранения 56-летний мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

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Что известно об убийстве

По данным правоохранителей, накануне между мужчинами возник спор. После конфликта 61-летний мужчина дождался, пока его 56-летний товарищ уснёт, и нанёс ему ножевой удар. Ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте происшествия.

Что грозит

Полицейские установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За это мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Другие случаи

Ранее в Харьковской области 64-летний мужчина из-за рабочего конфликта решил отомстить коллеге. Он пришел на предприятие с ножом и во время разговора несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший смог выбраться из помещения и позвать на помощь. Его госпитализировали, медикам удалось спасти мужчине жизнь.

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Нападающего задержали и сообщили ему о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд отправил его под стражу. Если вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Новопокровской общине женщина смертельно ранила мужчину ножом. По данным полиции, супруги употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора. 56-летняя женщина дважды ударила мужа кухонным ножом, от чего он скончался на месте. Подозреваемую задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы

Кроме того, мы писали, что в Краснокутске мужчина смертельно избил жену из-за ревности. По данным следствия, 64-летний мужчина несколько раз ударил женщину по голове и оставил её без помощи. На следующий день он обнаружил жену мёртвой. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.