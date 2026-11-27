Чоловік, якого затримали за вбивство. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харківській області чоловік убив свого знайомого після сварки. Трагедія сталася ввечері в одному із сіл Балаклійської громади. Підозрюваний дочекався, поки товариш засне, а потім ударив його ножем. Від отриманого поранення 56-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

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Що відомо про вбивство

За даними правоохоронців, напередодні між чоловіками виникла суперечка. Після конфлікту 61-річний чоловік дочекався, коли його 56-річний товариш засне, і завдав йому ножового удару. Поранення виявилося смертельним — потерпілий помер на місці події.

Що загрожує

Поліцейські встановили особу ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За це чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Інші випадки

Раніше на Харківщині 64-річний чоловік через робочу суперечку вирішив помститися колезі. Він прийшов на підприємство з ножем і під час розмови кілька разів ударив ним опонента. Потерпілий зміг вибратися з приміщення та покликати на допомогу. Його госпіталізували, медикам вдалося врятувати чоловікові життя.

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