Специалисты проверяют сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

В поселке Введенка Харьковской области временно приостановят подачу газа из-за плановых работ. Ограничения вступят в силу утром 26 октября и затронут две улицы. Возобновить газоснабжение планируют 30 октября после завершения работ. Жителям напомнили о правилах безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Где не будет газа

С 08:00 26 октября газоснабжение временно приостановят по следующим адресам в поселке Введенка Новопокровской общины:

улица Олимпийская;

переулок Олимпийский.

По плану, подачу газа должны возобновить 30 октября после завершения запланированных работ.

Что нужно сделать жителям

До начала работ жителям указанных адресов необходимо самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ необходимо впустить в дома представителей Харьковского филиала «Газмережи», чтобы специалисты могли безопасно возобновить газоснабжение.

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В компании также напомнили, что все её сотрудники имеют документы, подтверждающие их принадлежность к Харьковскому филиалу. Жильцам следует проверять удостоверения специалистов перед тем, как впускать их в квартиру.

Тариф на газ

Отметим, что в октябре клиенты группы компаний "Нафтогаз Украины" будут оплачивать газ по старой цене, а именно 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Соответственно, 10 м³ газа будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входит в эту сумму и взимается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.