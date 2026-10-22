Фахівці перевіряють мережі. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У селищі Введенка Харківської області тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Обмеження почнуть діяти вранці 26 жовтня та торкнуться двох вулиць. Відновити газопостачання планують 30 жовтня після завершення робіт. Мешканцям нагадали про правила безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Де не буде газу

Із 08:00 26 жовтня газопостачання тимчасово припинять за такими адресами у селищі Введенка Новопокровської громади:

вулиця Олімпійська;

провулок Олімпійський.

За планом, розподіл газу мають відновити 30 жовтня після завершення запланованих робіт.

Що потрібно зробити мешканцям

До початку робіт жителям зазначених адрес потрібно самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно допустити до осель представників Харківської філії "Газмережі", щоб фахівці могли безпечно відновити газопостачання.

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У компанії також нагадали, що всі її працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до Харківської філії. Мешканцям варто перевіряти посвідчення фахівців перед тим, як впускати їх до помешкання.

Тариф на газ

Зазначимо, у жовтні, клієнти групи компаній "Нафтогаз України" оплачуватимуть газ за старою ціною, а саме 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Відповідно, 10 м³ газу коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входить у цю суму і стягується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

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