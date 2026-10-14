Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине неизвестный застрелил пятерых военных

На Харьковщине неизвестный застрелил пятерых военных

Ua ru
14 октября 2026 12:38
Стрельба в Харьковской области: погибли пять военнослужащих
Полиция и военные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять военнослужащих. Неизвестный открыл по ним огонь из автоматического оружия. Преступление произошло 13 октября, а обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. Полиция уже начала расследование и разыскивает причастного к убийству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую правду.

Реклама

Что известно о стрельбе

13 октября в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Об этом сообщила начальница управления медиаконтента, подполковник полиции Виктория Пономарева в комментарии Украинской правде.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух или более лиц.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность лица, причастного к преступлению. Других подробностей об обстоятельствах стрельбы пока не сообщалось.

Читайте также:

Другие случаи стрельбы

Ранее в Харькове полиция начала проверку конфликта, к которому могли быть причастны военнослужащие ТЦК и СП. В соцсетях распространили видео инцидента, во время которого, по утверждениям авторов публикаций, были слышны выстрелы. Видео правоохранители обнаружили 25 августа в ходе мониторинга социальных сетей. По данным авторов постов, сам конфликт произошел 23 августа в Киевском районе города.

Полиция зарегистрировала информацию о происшествии и приступила к установлению его обстоятельств и участников. Отдельно правоохранители проверяют, действительно ли во время конфликта применялось оружие. Очевидцев и людей, у которых есть видеозаписи инцидента, призвали обратиться в полицию.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове полиция устанавливала обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. Инцидент произошел около 00:50 на проспекте Аэрокосмическом. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности.

Харьков убийство стрельба полиция военные Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации