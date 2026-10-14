Стрельба в Харьковской области: погибли пять военнослужащих

Полиция и военные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять военнослужащих. Неизвестный открыл по ним огонь из автоматического оружия. Преступление произошло 13 октября, а обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. Полиция уже начала расследование и разыскивает причастного к убийству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую правду.

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Что известно о стрельбе

13 октября в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Об этом сообщила начальница управления медиаконтента, подполковник полиции Виктория Пономарева в комментарии Украинской правде.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух или более лиц.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность лица, причастного к преступлению. Других подробностей об обстоятельствах стрельбы пока не сообщалось.

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Другие случаи стрельбы

Ранее в Харькове полиция начала проверку конфликта, к которому могли быть причастны военнослужащие ТЦК и СП. В соцсетях распространили видео инцидента, во время которого, по утверждениям авторов публикаций, были слышны выстрелы. Видео правоохранители обнаружили 25 августа в ходе мониторинга социальных сетей. По данным авторов постов, сам конфликт произошел 23 августа в Киевском районе города.

Полиция зарегистрировала информацию о происшествии и приступила к установлению его обстоятельств и участников. Отдельно правоохранители проверяют, действительно ли во время конфликта применялось оружие. Очевидцев и людей, у которых есть видеозаписи инцидента, призвали обратиться в полицию.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове полиция устанавливала обстоятельства ночной стрельбы в Основянском районе. Инцидент произошел около 00:50 на проспекте Аэрокосмическом. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности.