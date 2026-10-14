Стрілянина на Харківщині: загинули п’ятеро військових

Поліція та військові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині сталася стрілянина, унаслідок якої загинули п’ятеро військовослужбовців. Невідомий відкрив по них вогонь з автоматичної зброї. Злочин стався 13 жовтня, а обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. Поліція вже розпочала розслідування та шукає причетного до вбивства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Українську правду.

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Що відомо про стрілянину

13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців. Про це повідомила начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова в коментарі "Українській правді".

Відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину. Інших подробиць про обставини стрілянини поки не повідомляли.

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Інші випадки стрілянини

Раніше у Харкові поліція почала перевірку конфлікту, до якого могли бути причетні військовослужбовці ТЦК та СП. У соцмережах поширили відео інциденту, під час якого, за твердженнями авторів публікацій, було чути постріли. Відео правоохоронці виявили 25 серпня під час моніторингу соціальних мереж. За даними авторів дописів, сам конфлікт стався 23 серпня у Київському районі міста.

Поліція зареєструвала інформацію про подію та почала встановлювати її обставини й учасників. Окремо правоохоронці перевіряють, чи справді під час конфлікту застосовували зброю. Очевидців та людей, які мають відеозаписи інциденту, закликали звернутися до поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові поліція встановлювала обставини нічної стрілянини в Основ’янському районі. Інцидент стався близько 00:50 на проспекті Аерокосмічному. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила 22-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. У нього було вогнепальне поранення ноги. Постраждалого госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.