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Главная Харьков На Харьковщине ночью ударят морозы: прогноз погоды на завтра

На Харьковщине ночью ударят морозы: прогноз погоды на завтра

Ua ru
7 ноября 2026 18:49
Погода в Харькове и области 8 ноября: мороз и снег Новини.LIVE
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области в воскресенье, 8 ноября, ожидается холодная погода с ночными морозами. Несмотря на облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Днем температура поднимется выше нуля, а уже в начале следующей недели станет немного теплее. Дождей или снега в ближайшие дни не предвидится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 8 ноября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Харькове будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 °C. Ветер западный, 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области 8 ноября

В Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется, однако ночью будет морозно. Температура воздуха составит-1…-6 °C, а днем потеплеет до +6 °C. Ветер западный, скоростью 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни

В понедельник, 9 ноября, в Харьковской области будет облачно, без значительных осадков. Ночью температура будет колебаться от +4 до -1 °C. Днем воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

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Во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит от 0 до +5 °C, а днем — от +3 до +8 °C. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение отопительного сезона в Харькове под угрозой может оказаться не только электроснабжение, но и водная инфраструктура. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что из-за постоянных российских атак сложно оценить готовность города к холодам. Повреждение инфраструктуры остается одним из главных рисков для коммунальных служб.

Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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