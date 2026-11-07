Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области в воскресенье, 8 ноября, ожидается холодная погода с ночными морозами. Несмотря на облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Днем температура поднимется выше нуля, а уже в начале следующей недели станет немного теплее. Дождей или снега в ближайшие дни не предвидится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 8 ноября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Харькове будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 °C. Ветер западный, 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области 8 ноября

В Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется, однако ночью будет морозно. Температура воздуха составит-1…-6 °C, а днем потеплеет до +6 °C. Ветер западный, скоростью 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни

В понедельник, 9 ноября, в Харьковской области будет облачно, без значительных осадков. Ночью температура будет колебаться от +4 до -1 °C. Днем воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

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Во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит от 0 до +5 °C, а днем — от +3 до +8 °C. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение отопительного сезона в Харькове под угрозой может оказаться не только электроснабжение, но и водная инфраструктура. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что из-за постоянных российских атак сложно оценить готовность города к холодам. Повреждение инфраструктуры остается одним из главных рисков для коммунальных служб.

Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.