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Головна Харків На Харківщині вночі вдарять морози: прогноз погоди на завтра

На Харківщині вночі вдарять морози: прогноз погоди на завтра

Ua ru
7 листопада 2026 18:49
Погода в Харкові та області 8 листопада: морозно та сніг Новини.LIVE
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області в неділю, 8 листопада, очікується холодна погода з нічними морозами. Попри хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Удень температура підніметься вище нуля, а вже на початку наступного тижня стане трохи тепліше. Дощів чи снігу найближчими днями не передбачається.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 8 листопада

За прогнозом синоптиків, у неділю в Харкові буде хмарно з проясненнями, без опадів. Уночі температура повітря опуститься до -2...-4 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2...+4 °C. Вітер західний, 5–10 м/с.

Погода на Харківщині 8 листопада

У Харківській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, проте вночі буде морозно. Температура повітря становитиме -1…-6 °C, а вдень потеплішає до +6 °C. Вітер західний, швидкістю 5–10 м/с.

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Погода найближчими днями

У понеділок, 9 листопада, на Харківщині буде хмарно, без істотних опадів. Уночі температура коливатиметься +4...-1 °C. Вдень повітря прогріється до +2…+7 °C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

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У вівторок, 10 листопада, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Істотних опадів також не очікується. Вночі температура становитиме від 0 до +5 °C, а вдень — від +3 до +8 °C. Вітер південно-західний, 3–8 м/с.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час опалювального сезону в Харкові під загрозою може опинитися не лише електропостачання, а й водна інфраструктура. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що через постійні російські атаки складно оцінити готовність міста до холодів. Пошкодження інфраструктури залишається одним із головних ризиків для комунальних послуг. 

Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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