На Харьковщине ноябрь начнется с дождя и тумана: прогноз погоды
В Харьковской области начало ноября будет пасмурным, с небольшими дождями и туманами. Осадки ожидаются преимущественно в начале месяца, а впоследствии погода станет более сухой. Существенного похолодания синоптики не прогнозируют, однако видимость на дорогах местами может ухудшаться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 1 ноября
По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 1 ноября, в Харькове ожидается небольшой дождь. В течение суток будет преобладать облачная погода. Ночью температура воздуха составит +8…+10 °C, а днём повысится до +10…+12 °C. Ветер ночью будет восточным, днём изменит направление на юго-западное. Его скорость составит 5–10 м/с.
Погода в Харьковской области 1 ноября
По Харьковской области ночью пройдет небольшой дождь, днем осадки ожидаются лишь местами. В ночные и утренние часы местами образуется туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 °C. Днем синоптики прогнозируют +9…+14 °C. Ветер ночью восточный, днем юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.
Погода в ближайшие дни
В понедельник, 2 ноября, в Харьковской области сохранится облачная погода. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Область будет окутана туманом. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +9…+14 °C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
Во вторник, 3 ноября, дождей синоптики уже не прогнозируют. Небо останется облачным, местами будет туман. Ночью воздух охладится до +4…+9 °C, а днем прогреется до +10…+15 °C. Ветер сменится на северный; его скорость составит 5–10 м/с.
Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области определили условия начала отопительного сезона. Тепло рекомендуют подавать, когда среднесуточная температура в течение трёх дней подряд составит +8 °C или ниже. Единой даты для всей области нет, решение будут принимать местные органы власти. Первыми отопление должны получить больницы, учреждения социальной защиты и учебные заведения с очным или смешанным обучением.
Также Новини.LIVE писали, что харьковский биолог Юрий Бенгус посоветовал не убирать всю опавшую листву из парков и дворов. На асфальте и спортивных площадках листва мешает людям, а под деревьями может постепенно перегнивать. Исключение — листья горкого каштана, в которых зимуют вредители. Остальные листья биолог предлагает собирать в компостеры, чтобы получать органическое удобрение вместо вывоза на свалку.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для харьковчан сохраняются действующие тарифы на основные коммунальные услуги. Отопление для домов со счетчиками стоит 1539,50 гривен за гигакалорию, а без домового счетчика расчет составляет 39,38 гривен за квадратный метр. Электроэнергия стоит 4,32 гривны за киловатт-час, газ — 7,96 гривны за кубометр без учета доставки. Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова также сохраняется.