Женщина идет под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области начало ноября будет пасмурным, с небольшими дождями и туманами. Осадки ожидаются преимущественно в начале месяца, а впоследствии погода станет более сухой. Существенного похолодания синоптики не прогнозируют, однако видимость на дорогах местами может ухудшаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Погода в Харькове 1 ноября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 1 ноября, в Харькове ожидается небольшой дождь. В течение суток будет преобладать облачная погода. Ночью температура воздуха составит +8…+10 °C, а днём повысится до +10…+12 °C. Ветер ночью будет восточным, днём изменит направление на юго-западное. Его скорость составит 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области 1 ноября

По Харьковской области ночью пройдет небольшой дождь, днем осадки ожидаются лишь местами. В ночные и утренние часы местами образуется туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 °C. Днем синоптики прогнозируют +9…+14 °C. Ветер ночью восточный, днем юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни

В понедельник, 2 ноября, в Харьковской области сохранится облачная погода. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Область будет окутана туманом. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +9…+14 °C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Читайте также:

Во вторник, 3 ноября, дождей синоптики уже не прогнозируют. Небо останется облачным, местами будет туман. Ночью воздух охладится до +4…+9 °C, а днем прогреется до +10…+15 °C. Ветер сменится на северный; его скорость составит 5–10 м/с.

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области определили условия начала отопительного сезона. Тепло рекомендуют подавать, когда среднесуточная температура в течение трёх дней подряд составит +8 °C или ниже. Единой даты для всей области нет, решение будут принимать местные органы власти. Первыми отопление должны получить больницы, учреждения социальной защиты и учебные заведения с очным или смешанным обучением.

Также Новини.LIVE писали, что харьковский биолог Юрий Бенгус посоветовал не убирать всю опавшую листву из парков и дворов. На асфальте и спортивных площадках листва мешает людям, а под деревьями может постепенно перегнивать. Исключение — листья горкого каштана, в которых зимуют вредители. Остальные листья биолог предлагает собирать в компостеры, чтобы получать органическое удобрение вместо вывоза на свалку.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для харьковчан сохраняются действующие тарифы на основные коммунальные услуги. Отопление для домов со счетчиками стоит 1539,50 гривен за гигакалорию, а без домового счетчика расчет составляет 39,38 гривен за квадратный метр. Электроэнергия стоит 4,32 гривны за киловатт-час, газ — 7,96 гривны за кубометр без учета доставки. Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова также сохраняется.