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Головна Харків На Харківщині листопад почнеться з дощу та туману: прогноз погоди

На Харківщині листопад почнеться з дощу та туману: прогноз погоди

Ua ru
31 жовтня 2026 18:44
Погода у Харкові та області на початку листопада: дощі й тумани Новини.LIVE
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині початок листопада буде хмарним, із невеликими дощами та туманами. Опади очікуються переважно на початку місяця, а згодом погода стане сухішою. Суттєвого похолодання синоптики не прогнозують, проте видимість на дорогах місцями може погіршуватися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 1 листопада

За прогнозом синоптиків, у неділю, 1 листопада, в Харкові очікується невеликий дощ. Протягом доби переважатиме хмарна погода. Уночі температура повітря становитиме +8…+10 °C, а вдень підвищиться до +10…+12 °C. Вітер уночі буде східним, удень змінить напрямок на південно-західний. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Погода на Харківщині 1 листопада

По Харківській області вночі пройде невеликий дощ, удень опади очікуються лише місцями. У нічні та ранкові години подекуди утвориться туман. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 °C. Удень синоптики прогнозують +9…+14 °C. Вітер уночі східний, удень південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода найближчими днями

У понеділок, 2 листопада, на Харківщині збережеться хмарна погода. Уночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Область огортатиме туман. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень — +9…+14 °C. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

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У вівторок, 3 листопада, дощів синоптики вже не прогнозують. Небо залишатиметься хмарним, місцями спостерігатиметься туман. Уночі повітря охолоне до +4…+9 °C, а вдень прогріється до +10…+15 °C. Вітер зміниться на північний; його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині визначили умови початку опалювального сезону. Тепло рекомендують подавати, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме +8 °C або нижче. Єдиної дати для всієї області немає, рішення ухвалюватимуть місцеві органи влади. Першими опалення мають отримати лікарні, заклади соціального захисту та навчальні заклади з очним або змішаним навчанням.

Також Новини.LIVE писали, що харківський біолог Юрій Бенгус порадив не прибирати все опале листя з парків і дворів. На асфальті та спортивних майданчиках листя заважає людям, а під деревами може поступово перегнивати. Виняток — листя гіркокаштанів, у якому зимують шкідники. Решту біолог пропонує збирати в компостери, щоб отримувати органічне добриво замість вивезення на звалище.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді для харків'ян зберігаються чинні тарифи на основні комунальні послуги. Опалення для будинків із лічильниками коштує 1539,50 гривні за гігакалорію, а без будинкового лічильника розрахунок становить 39,38 гривні за квадратний метр. Електроенергія коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, газ — 7,96 гривні за кубометр без урахування доставки. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова також зберігається.

Харківська область Новини Харкова дощ прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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