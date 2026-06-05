На Харьковщине обещают грозы и жару до +29: погода на завтра

Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортная летняя погода без существенных осадков продолжает радовать жителей Харьковской области. Синоптики прогнозируют теплый конец недели с комфортными градусами, однако предупреждают, что ближе к середине месяца в регион вернутся грозовые дожди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 6 июня

В субботу на Харьковщине ожидается переменная облачность, день пройдет без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит +12...+17°, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +23...+28°.

В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +13...+15°, а днем воздух прогреется до летних +26...+28°.

Пожарная опасность

Согласно данным на фоне сухой и теплой погоды ситуация с пожарной опасностью в области на 6 июня остается неоднородной и во многих районах является тревожной. Спасатели и синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (красный уровень) в Харькове, Золочеве, Богодухове и Слобожанском. В Коломаке, Берестине и Изюме пока зафиксирован средний уровень угрозы (желтый цвет). Зато самая безопасная ситуация наблюдается в Большом Бурлуке и Лозовой - там угроза оценивается как низкая (зеленый цвет). Жителей зон с повышенным риском призывают быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 7-15 июня

Стабильная и сухая погода задержится в регионе еще на несколько дней, после чего характер погоды несколько изменится:

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7-8 июня: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет менять направление с восточного на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +13...+18°, а днем ожидается настоящая жара — до +24...+29°.

9 июня: погода начнет меняться. Если ночью будет сухо, то днем местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18°, днем — +22...+27°.

10 июня: осадков не предвидится, переменная облачность. Ветер сменит направление на юго-западный и стихнет до 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +13...+18°, днем - +24...+29°.

11-15 июня: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, на Харьковщину придет период неустойчивой погоды. Ожидаются кратковременные дожди и грозы (преимущественно в дневные часы). Температура воздуха немного снизится: ночью +10...+17°, днем воздух будет прогреваться до +20...+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Также Новини.LIVE писали, что в День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.