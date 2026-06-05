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Головна Харків На Харківщині обіцяють грози та спеку до +29: погода на завтра

На Харківщині обіцяють грози та спеку до +29: погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 18:31
На Харківщині обіцяють грози та спеку до +29: погода на завтра
Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комфортна літня погода без суттєвих опадів продовжує тішити жителів Харківської області. Синоптики прогнозують теплий кінець тижня із комфортними градусами, проте попереджають, що ближче до середини місяця в регіон повернуться грозові дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 6 червня

У суботу на Харківщині очікується мінлива хмарність, день мине без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: температура повітря вночі становитиме +12…+17°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +23…+28°. 
  • У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +13…+15°, а вдень повітря прогріється до літніх +26…+28°.

Пожежна небезпека

Згідно з даними на тлі сухої та теплої погоди ситуація з пожежною небезпекою в області на 6 червня залишається неоднорідною і в багатьох районах є тривожною. Рятувальники та синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (червоний рівень) у Харкові, Золочеві, Богодухові та Слобожанському. У Коломаку, Берестині та Ізюмі наразі зафіксовано середній рівень загрози (жовтий колір). Натомість найбезпечніша ситуація спостерігається у Великому Бурлуці та Лозовій — там загроза оцінюється як низька (зелений колір). Мешканців зон із підвищеним ризиком закликають бути максимально обережними з вогнем.

Прогноз на 7–15 червня

Стабільна та суха погода затримається в регіоні ще на кілька днів, після чого характер погоди дещо зміниться: 

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  • 7–8 червня: утримається мінлива хмарність без опадів. Вітер змінюватиме напрямок зі східного на південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +13…+18°, а вдень очікується справжня спека — до +24…+29°. 
  • 9 червня: погода почне змінюватися. Якщо вночі буде сухо, то вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі +13…+18°, вдень — +22…+27°. 
  • 10 червня: опадів не передбачається, мінлива хмарність. Вітер змінить напрямок на південно-західний і стихне до 3–8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +13…+18°, вдень — +24…+29°. 
  • 11–15 червня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, на Харківщину прийде період нестійкої погоди. Очікуються короткочасні дощі та грози (переважно в денні години). Температура повітря трохи знизиться: вночі +10…+17°, вдень повітря прогріватиметься до +20…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Також Новини.LIVE писали, що у День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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