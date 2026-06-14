Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине обновили важный маршрут до Дергачей и мост

На Харьковщине обновили важный маршрут до Дергачей и мост

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 16:14
На Харьковщине обновили важный маршрут до Дергачей и мост
Ремонт на трассе. Фото: Александр Гололобов/Telegram

В Малоданиловской громадеХарьковской области завершили ремонт одного из участков улицы Солнечной в селе Лужок. Также почти завершено восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в общину со стороны Харькова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Малоданиловской громады Александра Гололобова.

На Харківщині оновили важливий маршрут до Дергачів
Ремонт моста возле Харькова. Фото: Александр Гололобов/Telegram

Дорога в Лужок

По словам Александра Гололобова, дорога по маршруту Малая Даниловка — Караван — Лужок — Дергачи является важной транспортной артерией для местных жителей, ведь по ней ежедневно курсирует рейсовый автобус.

Участок протяженностью около 2,5 км находится в коммунальной собственности Малоданиловской громады. Александр Гололобов отметил, что ее восстановление проводится постепенно в соответствии с имеющимися финансовыми возможностями.

По его словам, наихудшее состояние покрытия в настоящее время имеет отрезок, проходящий по территории Дергачевской громады. Именно ею ежедневно пользуются жители одного из микрорайонов Дергачей, которые ездят на работу в Харьков пригородными автобусами. Этот участок планируется отремонтировать до конца года.

Читайте также:

На въезде в Харьков восстановили мост

Также, по словам Александра Гололобова, почти завершен ремонт дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в Малоданиловскую громаду со стороны Харькова. В ближайшее время на обновленном участке нанесут дорожную разметку.

На Харківщині оновили міст
Коммунальщики ремонтируют мост. Фото: Александр Гололобов/Telegram

Перекрытие трассы в Харьковской области

В Харьковской области на днях временно перекрыли движение транспорта между Балаклейкой и Кегичевкой. По информации полиции Харьковской области, временное ограничение ввели для всех транспортных средств на участке автодороги государственного значения Т-21-10 Шевченково — Балаклия — Первомайский — Кегичевка. Движение перекрыли на участке от км 89+160 до км 97+013. Причиной стало аварийное повреждение водопропускной трубы, которое создает угрозу безопасности дорожного движения.

Ситуация на кольцевой дороге в Харьковской области

Новини.LIVE писали, что оккупанты начали обстреливать дронами транспорт, движущийся по кольцевой дороге, из-за чего в конце мая ее временно закрыли. Ограничение ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидроновых сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в этом году Харьков потратит более 314 миллионов гривен на ремонт и содержание автомобильных дорог. В частности, проведут капремонт дорог и искусственных сооружений, среди которых мосты и путепроводы.

ремонт дороги Новости Харькова
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации