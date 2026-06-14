На Харьковщине обновили важный маршрут до Дергачей и мост

Ремонт на трассе. Фото: Александр Гололобов/Telegram

В Малоданиловской громадеХарьковской области завершили ремонт одного из участков улицы Солнечной в селе Лужок. Также почти завершено восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в общину со стороны Харькова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Малоданиловской громады Александра Гололобова.

Ремонт моста возле Харькова. Фото: Александр Гололобов/Telegram

Дорога в Лужок

По словам Александра Гололобова, дорога по маршруту Малая Даниловка — Караван — Лужок — Дергачи является важной транспортной артерией для местных жителей, ведь по ней ежедневно курсирует рейсовый автобус.

Участок протяженностью около 2,5 км находится в коммунальной собственности Малоданиловской громады. Александр Гололобов отметил, что ее восстановление проводится постепенно в соответствии с имеющимися финансовыми возможностями.

По его словам, наихудшее состояние покрытия в настоящее время имеет отрезок, проходящий по территории Дергачевской громады. Именно ею ежедневно пользуются жители одного из микрорайонов Дергачей, которые ездят на работу в Харьков пригородными автобусами. Этот участок планируется отремонтировать до конца года.

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Также, по словам Александра Гололобова, почти завершен ремонт дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в Малоданиловскую громаду со стороны Харькова. В ближайшее время на обновленном участке нанесут дорожную разметку.

Коммунальщики ремонтируют мост. Фото: Александр Гололобов/Telegram

Перекрытие трассы в Харьковской области

В Харьковской области на днях временно перекрыли движение транспорта между Балаклейкой и Кегичевкой. По информации полиции Харьковской области, временное ограничение ввели для всех транспортных средств на участке автодороги государственного значения Т-21-10 Шевченково — Балаклия — Первомайский — Кегичевка. Движение перекрыли на участке от км 89+160 до км 97+013. Причиной стало аварийное повреждение водопропускной трубы, которое создает угрозу безопасности дорожного движения.

Ситуация на кольцевой дороге в Харьковской области

Новини.LIVE писали, что оккупанты начали обстреливать дронами транспорт, движущийся по кольцевой дороге, из-за чего в конце мая ее временно закрыли. Ограничение ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидроновых сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в этом году Харьков потратит более 314 миллионов гривен на ремонт и содержание автомобильных дорог. В частности, проведут капремонт дорог и искусственных сооружений, среди которых мосты и путепроводы.