На Харківщині оновили важливий маршрут до Дергачів та міст

Ремонт на трасі. Фото: Олександр Гололобов/Telegram

У Малоданилівській громаді Харківської області завершили ремонт однієї з ділянок вулиці Сонячної у селі Лужок. Також майже завершено відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в'їзді до громади з боку Харкова.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

Ремонт мосту біля Харкова. Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Дорога до Лужка

За словами Олександра Гололобова, дорога за маршрутом Мала Данилівка — Караван — Лужок — Дергачі є важливою транспортною артерією для місцевих жителів, адже нею щодня курсує рейсовий автобус.

Ділянка протяжністю близько 2,5 км перебуває у комунальній власності Малоданилівської громади. Олександр Гололобов зазначив, що її відновлення проводять поступово відповідно до наявних фінансових можливостей.

За його словами, найгірший стан покриття наразі має відрізок, який проходить територією Дергачівської громади. Саме нею щодня користуються жителі одного з мікрорайонів Дергачів, які їздять на роботу до Харкова приміськими автобусами. Цю ділянку планують відремонтувати до кінця року.

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На в'їзді до Харкова відновили міст

Також за словами Олександра Гололобова, майже завершено ремонт дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в'їзді до Малоданилівської громади з боку Харкова. Найближчим часом на оновленій ділянці нанесуть дорожню розмітку.

Комунальники ремонтують міст. Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Перекриття траси на Харківщині

На Харківщині днями тимчасово перекрили рух транспорту між Балаклією та Кегичівкою. За інформацією поліції Харківщини, тимчасове обмеження запровадили для всіх транспортних засобів на ділянці автодороги державного значення Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка. Рух перекрили на відрізку від км 89+160 до км 97+013. Причиною стало аварійне пошкодження водопропускної труби, яке створює загрозу безпеці дорожнього руху.

Ситуація на кільцевій дорозі на Харківщині

Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами по транспорту, який рухається кільцевою дорогою, через це наприкінці травня її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів, а після цього дорогу відкриють, у тому числі, для цивільних автомобілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цього року Харків витратить понад 314 мільйонів гривень на ремонт та утримання автомобільних доріг. Зокрема, проведуть капремонт доріг та штучних споруд, серед яких мости та шляхопроводи.