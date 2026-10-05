Отключение газа в Харьковской области 6 и 8 октября 2026 года

Специалисты проверяют сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

В двух населенных пунктах Харьковской области временно приостановят подачу газа в связи с плановыми работами. Ограничения коснутся одного поселка 6 октября и семи сел 8 октября. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистов для безопасного возобновления газоснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".

Реклама

Отключение 6 октября

В поселке Вольное Чугуевской общины подачу газа временно приостановят 6 октября с 08:00. Возобновить газоснабжение планируют с 17:00 того же дня.

Перед началом работ жителей просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После этого необходимо будет впустить представителей Харьковского филиала "Газмережи" в дома для безопасного возобновления газоснабжения.

Ограничения 8 октября

В Зачепиловской общине газоснабжение временно приостановят 8 октября с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся семи населенных пунктов:

Читайте также:

села Сомовка;

Займанка;

Семеновка;

Зинковщина;

Бердянка;

Старое Пекельное;

Новое Пекельное.

Жителям этих сел также необходимо до начала работ перекрыть краны перед газовыми приборами, а после завершения работ обеспечить доступ сотрудников "Газмережи" в жилые помещения.

В Харьковском филиале "Газмережи" подчеркнули, что все работники имеют документы, подтверждающие их принадлежность к предприятию.

Тариф на газ

Отметим, что для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" цена на газ в октябре не изменится. Кубометр стоит 7,96 грн с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, за 10 кубометров газа потребитель заплатит 79,60 грн, за 50 кубометров — 398 грн, а за 100 кубометров — 796 грн. Доставка газа оплачивается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн за кубометр в месяц без НДС, или 0,516 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.