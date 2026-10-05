Відключення газу на Харківщині 6 і 8 жовтня 2026 року

Фахівці перевіряють мережі. Фото ілюстративне: Харківська філія"Газмережі"

У двох громадах Харківської області тимчасово призупинять розподіл газу через планові роботи. Обмеження торкнуться одного селища 6 жовтня та семи сіл 8 жовтня. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами й забезпечити доступ фахівців для безпечного відновлення газопостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

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Відключення 6 жовтня

У селищі Вільне Чугуївської громади розподіл газу тимчасово припинять 6 жовтня з 08:00. Відновити газопостачання планують з 17:00 цього ж дня.

Перед початком робіт мешканців просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після цього потрібно буде допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель для безпечного відновлення газопостачання.

Обмеження 8 жовтня

У Зачепілівській громаді газопостачання тимчасово припинять 8 жовтня з 09:00 до 17:00. Обмеження стосуватимуться семи населених пунктів:

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села Сомівка;

Займанка;

Семенівка;

Зінківщина;

Бердянка;

Старе Пекельне;

Нове Пекельне.

Мешканцям цих сіл також потрібно до початку робіт перекрити крани перед газовими приладами та після завершення робіт забезпечити доступ працівників "Газмережі" до помешкань.

У Харківській філії "Газмережі" наголосили, що всі працівники мають документи, які підтверджують їхню належність до підприємства.

Тариф на газ

Зазначимо, для клієнтів ГК "Нафтогаз України" ціна газу у жовтні не змінюється. Кубометр коштує 7,96 грн з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Отже, за 10 кубометрів газу споживач заплатить 79,60 грн, за 50 кубометрів — 398 грн, а за 100 кубометрів — 796 грн. Доставка газу оплачується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн за кубометр на місяць без ПДВ, або 0,516 грн з ПДВ.

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