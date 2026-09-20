Россияне пытаются наступать на Харьковщину: что говорят в ГПСУ

Военные в поле. Иллюстративное фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Российские войска продолжают попытки продвинуться в приграничных районах Харьковской области. Оккупанты задействуют пехотные группы, пытаются проникнуть на территорию и атакуют украинские позиции после интенсивных обстрелов. Наибольшая активность фиксируется в двух громдах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Где россияне пытаются продвинуться

По словам Андрея Демченко, среди приграничных областей наиболее активно российские войска сейчас действуют именно в Харьковской области. Они используют пехотные группы и пытаются расширить контролируемую территорию.

"В Харьковской области враг наиболее активно проявляет себя попытками действий пехотных групп, попытками расширения зоны контроля, попытками инфильтрации, атаками на наши позиции", — отметил Андрей Демченко.

Перед такими попытками российские войска интенсивно обстреливают украинские позиции. По словам представителя ГПСУ, таким образом оккупанты пытаются ослабить оборону, чтобы облегчить дальнейшее продвижение своих пехотных групп. Наиболее активные действия россиян пограничники фиксируют в пределах Вильхуватской и Вовчанской громад.

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"Вчера наши пограничные подразделения также отражали эти попытки на этих направлениях. И, к счастью, противник не может добиться большого успеха, зато несет большие потери", — сказал Андрей Демченко.

В соседней Сумской области российские войска также периодически пытаются проверить украинскую оборону и проводить атаки. Однако, по данным ГПСУ, интенсивность таких действий пока ниже, чем в Харьковской области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают штурмы в направлении Боровой, однако за летнюю кампанию существенно продвинуться не смогли. Оккупанты изменили тактику: пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Купянском направлении россияне также ищут возможности для продвижения и пытаются создать новое присутствие. Наибольшее количество атак военные фиксируют на Южно-Слобожанском направлении.