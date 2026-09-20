Росіяни намагаються наступати на Харківщину: що кажуть у ДПСУ

Військові у полі. Фото ілюстративне: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Російські війська продовжують спроби просунутися у прикордонних районах Харківщини. Окупанти застосовують піхотні групи, намагаються інфільтруватися та атакують українські позиції після інтенсивних обстрілів. Найбільшу активність фіксують у двох громадах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Де росіяни намагаються просунутися

За словами Андрія Демченка, серед прикордонних областей найбільш активно російські війська зараз діють саме на Харківщині. Вони використовують піхотні групи та намагаються розширити територію, яку контролюють.

"Харківщина — найбільш активно ворог себе проявляє спробами дій піхотних груп, спробами розширення зони контролю, спробами інфільтрації, атак по нашим позиціям", — зазначив Андрій Демченко.

Перед такими спробами російські війська інтенсивно обстрілюють українські позиції. За словами речника ДПСУ, таким чином окупанти намагаються послабити оборону, щоб полегшити подальше просування своїх піхотних груп. Найактивніші дії росіян прикордонники фіксують у межах Вільхуватської та Вовчанської громад.

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"За вчорашній день також наші прикордонні підрозділи відбивали ці спроби на цих напрямках. І, на щастя, досягти великого успіху противник не може, натомість несе великі втрати", — сказав Андрій Демченко.

На сусідній Сумщині російські війська також періодично намагаються перевіряти українську оборону та проводити атаки. Однак, за даними ДПСУ, інтенсивність таких дій наразі нижча, ніж на Харківщині.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують штурми в напрямку Борової, однак за літню кампанію суттєво просунутися не змогли. Окупанти змінили тактику: намагаються обходити українські позиції та накопичувати сили в тилу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Куп'янському напрямку росіяни також шукають можливості для просування та намагаються створити нову присутність. Найбільшу кількість атак військові фіксують на Південно-Слобожанському напрямку.