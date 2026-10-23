На Харьковщине ожидается сильный ветер: прогноз погоды на субботу
В выходные в Харьковской области сохранится ветреная осенняя погода. В субботу, 24 октября, в регионе будет преобладать облачность с прояснениями без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре местами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз по области
В субботу, 24 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, днем местами будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +13…+18°.
Погода в Харькове
В Харькове 24 октября также будет без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре ожидается в пределах +7…+9° тепла, а днем воздух прогреется до +15…+17°.
Пожарная опасность в регионе
Ситуация с пожарной опасностью в области остается стабильной и безопасной. Согласно данным синоптиков, на 24 октября в Харькове и Коломаке пожарная безопасность полностью отсутствует (зеленый уровень), тогда как в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован низкий класс угрозы (светло-зеленый уровень). Спасатели отмечают, что риск возникновения пожаров минимален.
Прогноз на ближайшие дни
В ближайшие дни в регионе сохранится умеренно прохладная погода с периодическими небольшими дождями в конце декады:
- 25 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +4…+9° тепла, днём — +11…+16°.
- 26 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +3…+8° тепла, а дневная — +10…+15°.
- 27 октября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +5…+10° тепла, а днем — +10…+15°.
- 28 октября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +5…+10° тепла, днём — +10…+15°.
- 29 октября – 2 ноября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 29 октября ожидается погода без осадков, а в период с 30 октября по 2 ноября в регионе пройдут дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7° тепла, а дневная составит +8…+14°.
Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, а больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.