Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине ожидается сильный ветер: прогноз погоды на субботу

На Харьковщине ожидается сильный ветер: прогноз погоды на субботу

Ua ru
23 октября 2026 17:31
Погода в Харькове 24 октября: облачно, без значительных осадков Новини.LIVE
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В выходные в Харьковской области сохранится ветреная осенняя погода. В субботу, 24 октября, в регионе будет преобладать облачность с прояснениями без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре местами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Прогноз по области

В субботу, 24 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, днем местами будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +13…+18°.

Погода в Харькове

В Харькове 24 октября также будет без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре ожидается в пределах +7…+9° тепла, а днем воздух прогреется до +15…+17°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается стабильной и безопасной. Согласно данным синоптиков, на 24 октября в Харькове и Коломаке пожарная безопасность полностью отсутствует (зеленый уровень), тогда как в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован низкий класс угрозы (светло-зеленый уровень). Спасатели отмечают, что риск возникновения пожаров минимален.

Читайте также:

Прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в регионе сохранится умеренно прохладная погода с периодическими небольшими дождями в конце декады:

  • 25 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +4…+9° тепла, днём — +11…+16°.
  • 26 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +3…+8° тепла, а дневная — +10…+15°.
  • 27 октября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +5…+10° тепла, а днем — +10…+15°.
  • 28 октября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +5…+10° тепла, днём — +10…+15°.
  • 29 октября – 2 ноября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 29 октября ожидается погода без осадков, а в период с 30 октября по 2 ноября в регионе пройдут дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7° тепла, а дневная составит +8…+14°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, а больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации