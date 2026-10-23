Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вітряна осіння погода утримуватиметься на Харківщині на вихідних. У суботу, 24 жовтня, в регіоні пануватиме хмарність із проясненнями без істотних опадів, проте синоптики попереджають про місцями поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У суботу, 24 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вдень місцями спостерігатимуться пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18°.

Погода у Харкові

У Харкові 24 жовтня також минуде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі очікується в межах +7…+9° тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною та безпечною. Згідно з даними синоптиків, на 24 жовтня у Харкові та Коломаці пожежна безпека повністю відсутня (зелений рівень), тоді як у Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Рятувальники зазначають, що ризик виникнення пожеж мінімальний.

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Прогноз на найближчі дні

У найближчі дні в регіоні збережеться помірно прохолодна погода з періодичними невеликими дощами наприкінці декади:

25 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Вночі очікується +4…+9° тепла, удень — +11…+16°.

26 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8° тепла, а денна — +10…+15°.

27 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +5…+10° тепла, а вдень — +10…+15°.

28 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі очікується +5…+10° тепла, удень — +10…+15°.

29 жовтня – 2 листопада: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 29 жовтня очікується погода без опадів, а в період з 30 жовтня по 2 листопада в регіоні пройдуть дощі. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +1…+7° тепла, а денна становитиме +8…+14°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.