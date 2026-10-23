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Головна Харків На Харківщині очікується сильний вітер: прогноз погоди на суботу

На Харківщині очікується сильний вітер: прогноз погоди на суботу

Ua ru
23 жовтня 2026 17:31
Погода у Харкові 24 жовтня: хмарно та без істотних опадів Новини.LIVE
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вітряна осіння погода утримуватиметься на Харківщині на вихідних. У суботу, 24 жовтня, в регіоні пануватиме хмарність із проясненнями без істотних опадів, проте синоптики попереджають про місцями поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У суботу, 24 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вдень місцями спостерігатимуться пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18°.

Погода у Харкові

У Харкові 24 жовтня також минуде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі очікується в межах +7…+9° тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною та безпечною. Згідно з даними синоптиків, на 24 жовтня у Харкові та Коломаці пожежна безпека повністю відсутня (зелений рівень), тоді як у Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Рятувальники зазначають, що ризик виникнення пожеж мінімальний.

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Прогноз на найближчі дні

У найближчі дні в регіоні збережеться помірно прохолодна погода з періодичними невеликими дощами наприкінці декади: 

  • 25 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Вночі очікується +4…+9° тепла, удень — +11…+16°. 
  • 26 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8° тепла, а денна — +10…+15°. 
  • 27 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +5…+10° тепла, а вдень — +10…+15°.
  • 28 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі очікується +5…+10° тепла, удень — +10…+15°. 
  • 29 жовтня – 2 листопада: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 29 жовтня очікується погода без опадів, а в період з 30 жовтня по 2 листопада в регіоні пройдуть дощі. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +1…+7° тепла, а денна становитиме +8…+14°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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